‘Hotbox’ es lo mejor de Lil Nas X en años

Lil Nas X ha dado comienzo a la campaña promocional de su próximo disco, ‘Dreamboy‘, publicando cinco singles, a razón de uno por día. El primero ha sido el corte titular y, después, han ido llegando ‘Big Dummy!’, ‘Swish’, ‘Right There!’ y ‘Hotbox’.

‘Hotbox’ es la apuesta potente ahora mismo para la promoción del disco. Es este el mejor single de Montero en mucho tiempo, y no aquel tema producido por Thomas Bangalter de Daft Punk, ‘Light Again‘, que no estaba mal, pero no era el comeback que es ‘Hotbox’.

‘Hotbox’ capta una frescura que se echaba de menos en la obra de Lil Nas X. Quizás es porque la producción, elaborada a tres manos entre Take a Daytrip, Omer Fedi y Ojivolta, no se rompe la cabeza imitando (muy bien) el sonido de Pharrell Williams. Hay quien dice que ‘Hotbox’ de hecho samplea ‘Frontin’ de los Neptunes con Jay-Z, pero ninguno de los Neptunes está acreditado en la grabación de Montero.

‘Hotbox’ va como anillo al dedo a Lil Nas X desde dos puntos de vista. En primer lugar, la letra es el típico dechado de seducción y bragadoccio en el club. En segundo, la producción es alegre y liviana, pasando del hip-hop al bounce con gracia.

El lanzamiento de ‘Hotbox’ se acompaña de un videoclip muy resultón, ambientado en un mundo de rosa, muy ‘Barbie’. Lil Nas X es el Ken de este universo que toma prestada la piscina rosa del videoclip de ‘Super Bass’ de Nicki Minaj, y que pasa por el filtro rosa chicle otras posibles referencias como la armadura de Transformer de George Michael en ‘Freeek!’ o el videoclip de ‘Hey Ya!’ de Outkast.