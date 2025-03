Lil Nas X alude a su «caída» en la correcta ‘Dreamboy’

Lil Nas X prepara el lanzamiento de un nuevo proyecto llamado ‘Dreamboy’, del que ya conocen los adelantos ‘Light Again‘ y ‘need dat boy’. Hoy lunes, Montero lanza el corte titular y, el próximo viernes, saca otro tema llamado ‘Hotbox’.

En ‘Dreamboy’, Montero reflexiona sobre su fama y las dificultades que enfrenta últimamente para revivir la popularidad de sus primeros años. De hecho, la letra de ‘Dreamboy’ alude a su «caída» e incluye una referencia a su single maldito, ‘J Christ’: igual que Jesucristo, Lil Nas X resucita. Y Montero lo hace antes, pues él apenas cuenta 25 años.

- Publicidad -

En ‘Dreamboy’, el «controversy king» presenta el típico beat switch típico del pop actual, aunque esta vez no es tan marcado, sino natural. La canción pasa de una primera parte vagamente psicodélica que recuerda al trabajo de Tyler, the Creator o Childish Gambino, a una segunda influida por el trap melódico, incluyendo una referencia muy obvia a Missy Elliott y sus «freaky freakys». Como sus singles anteriores, ‘Dreamboy’ vuelve a ser una canción correcta, pero no equiparable a la pegada de sus mejores canciones. ¿Dónde está el hacha que escribió una melodía tan buena como la de ‘Old Town Road’?

La estética visual de ‘Dreamboy’, por otro lado, recuerda a la del videoclip de ‘Up Out My Face‘ de Mariah Carey y Nicki Minaj, pues no hay que olvidar que Minaj es el gran ídolo de Lil Nas X: en ‘Dreamboy’ remiten a ella alguno de sus flows.

- Publicidad -

El autor de ‘MONTERO‘ (2021) sigue sin anunciar los detalles de ‘Dreamboy’, pero el estreno de la pista titular un lunes cualquiera apunta a que el lanzamiento del disco se acerca.