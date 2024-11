El correcto Jersey Club de Lil Nas X acredita a un Daft Punk

Este año, el sonado fracaso de ‘J CHRIST‘ ha llevado a Lil Nas X a abortar el lanzamiento de su segundo disco. Ahora, Montero inicia nueva era, la de un nuevo trabajo llamado ‘Dreamboy’, que ha empezado -cómo no- con polémica por un aparente plagio a Sega Bodega.

‘LIGHT AGAIN!’, el primer single de ‘Dreamboy’, no es una canción tan polémica. Su base rítmica, inspirada en el Jersey Club, se apunta a una moda actual, y la canción es correcta. Lo más interesante que se puede decir de ella es que incluye un crédito de Thomas Bangalter, uno de los dos integrantes de Daft Punk.

- Publicidad -

Daft Punk, como grupo, ha colaborado muy poco con otros artistas, y sus última colaboraciones han sido con The Weeknd y Parcels. Sin embargo, sus integrantes por separado han hecho sus pinitos por aquí y por allá. Bangalter participó como productor en el álbum de Arcade Fire ‘Everything Now‘, aunque de eso hace ya seis años. Últimamente, sobre todo, ha publicado bandas sonoras.

‘LIGHT AGAIN!’ supone el regreso de Lil Nas X a los sonidos de club tras su interesante colaboración con Camila Cabello de este mismo año, en el single ‘He Knows‘. ‘LIGHT AGAIN!’, por cierto, es una canción que los fans de Lil Nas X ya conocían, pues lleva meses publicada en el canal de Soundcloud del artista, de manera no oficial.

- Publicidad -

‘Dreamboy’ sigue sin fecha de lanzamiento, pero seguro que el sucesor de ‘MONTERO‘ (2021) no tarda en llegar a las plataformas.

¿Qué te parece LIGHT AGAIN! de Lil Nas X? - Publicidad - Correcta, está OK (50%, 18 Votos)

Temazo, muy chula (33%, 12 Votos)

No me gusta (17%, 6 Votos) Votos totales: 36