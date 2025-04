Lorde revela portada y título de su nuevo single

Lorde está dando señales de vida. La artista neozelandesa ha anunciado oficialmente la salida del primer sencillo del que será su esperado cuarto disco. La canción se titula ‘What Was That’ y todavía no tiene fecha de salida, solo un «pronto».

La autora de ‘Melodrama’ ya inauguró hace una semana su cuenta de TikTok con el primer fragmento musical de su nueva era. Todo apunta a que Lorde volverá al pop electrónico en su cuarto disco, sucesor de ‘Solar Power’. En el clip, Lorde aparece grabándose a sí misma mientras camina por las calles de Nueva York escuchando ‘What Was That’, que dice así:

- Publicidad -

“Since I was 17, I gave you everything / Now we wake from a dream, well baby, what was that? / What was that?”, canta la artista de 28 años.