La revancha de Drake: ‘Nokia’ será nº1 en EE UU

Drake está a punto de conseguir un nuevo single número 1 en Estados Unidos gracias a ‘Nokia’, uno de los temas incluidos en su último mixtape con PARTYNEXTDOOR, ‘$ome $exy $ongs 4 U‘. ‘Nokia’ acaba de posicionarse en el puesto 2 del Billboard Hot 100, pero en el top 50 de Spotify de Estados Unidos ya se ha colocado en el primer puesto y superado las escuchas del que era el tema más escuchado, ‘luther‘ de Kendrick Lamar y SZA.

En la lista de Billboard Hot 100, el actual single número 1 es precisamente ‘luther’, que lleva ocho semanas en esa posición. Solo estos días se ha estrenado su videoclip.

El triunfo de Drake será evidentemente simbólico además de comercial, pues representará el contraataque de Drake a Kendrick Lamar a casi un año de su histórico beef. Se considera a Kendrick ganador de esa trifulca gracias al éxito de ‘Not Like Us’, que llevó hasta la Super Bowl, pero ahora es momento de que Drake se imponga.

Lo hará gracias a la que ya era la mejor canción de su último mixtape. Así la describía mi compañero Gabri Carey, que ya anticipaba el éxito de ‘Nokia’: «Los highlights del disco, y potenciales hits, son dos canciones que no tienen absolutamente nada que ver con el resto de temas. ‘NOKIA’ muestra a un Drake divertido y que no se toma en serio pasándoselo bien en un colorido beat. Esta sí podría levantar una fiesta. Y ‘DIE TRYING’ es una canción única en la carrera del canadiense». ‘Nokia’ y ‘Die Trying’ son exactamente las dos canciones más populares del álbum en plataformas.

‘Nokia’ será el 14º single número 1 de Drake en Estados Unidos, después de ‘One Dance’, ‘God’s Plan’, ‘Nice for What’, ‘In My Feelings’, ‘Toosie Slide’, ‘What’s Next’, ‘Way 2 Sexy’, ‘Wait for U’, ‘Jimmy Cooks’, ‘Slime You Out’ con SZA y ‘First Person Shooter’, a los que hay que sumar sus dos éxitos número 1 con Rihanna, ‘What’s My Name?’ y ‘Work’. Así quedan los 13 singles número 1 de Drake en el Billboard:

‘What’s My Name’ de Rihanna, con Drake (2010)

‘Work’ de Rihanna, con Drake (2016)

‘One Dance’ (2016)

‘God’s Plan’ (2018)

‘Nice for What’ (2018)

‘In My Feelings’ (2018)

‘Toosie Slide’ (2020)

‘What’s Next’ (2021)

‘Way 2 Sexy’ (2021)

‘Wait for U’ de Future, con Drake & Tems (2022)

‘Jimmy Cooks’ (2022)

‘Slime You Out’ con SZA (2023)

‘First Person Shooter’ con J. Cole (2023)