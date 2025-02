Kendrick Lamar le tira a EE UU y a Drake en la Super Bowl

Kendrick Lamar ha sido el nuevo protagonista de la Super Bowl, interpretando un popurrí de clásicos como ‘HUMBLE.’ o ‘DNA’ en versión reducida, junto a temas más recientes como ‘squabble up’. Su show puede interpretarse simplemente como una sucesión de «grandes éxitos», más bien austera, y así ha lucido ante decenas de millones de espectadores. Sin embargo, la importancia estaba en los detalles, y los dardos sobre Estados Unidos y Trump, equiparados a Drake, se han sucedido uno detrás de otro.

El rapero ha aparecido sobre el coche de la portada de ‘GNX’, su último disco, para interpretar la inédita ‘Bodies’. Cuando esta ha terminado, ha soltado una de las claves del set: la referencia a Gil-Scott Heron y su «La Revolución no será televisada». Ha dicho Lamar: «La revolución está a punto de ser televisada. Escogisteis el momento correcto pero al tipo equivocado», en lo que solo podía ser una referencia a Trump, aunque desde luego queda abierto a las interpretaciones.

- Publicidad -

En otro momento -justo antes de ‘Euphoria’- se ha podido leer en el graderío «WARNING WRONG WAY» en lo que parecía otra referencia a las recientes elecciones en Estados Unidos.

Por si fuera poco, ha presentado el show el actor Samuel L Jackson -conocido por su activismo– caracterizado como Tío Sam y cuestionando la actuación por ser «demasiado ruidosa, demasiado imprudente, demasiado ghetto». El Tío Sam en la cultura estadounidense es la viva personificación del país, de su bandera, y desde luego no era negro en su origen, situado en el siglo XIX. Era otro claro guiño político de una Super Bowl empapada de bandera nacional.

- Publicidad -

La actuación de Lamar ha estado casi siempre acompañada por una corte de un centenar de bailarines, vestidos con los colores de la bandera de Estados Unidos. De hecho, han llegado a formar dicha bandera en la primera mitad del show, durante ‘HUMBLE.’. Y no es casualidad que todos los bailarines fueran negros. Para más inri, una persona se coló en el escenario portando una bandera de Palestina y Sudán.

Para Kendrick, reírse de Drake es tan importante como el movimiento Black Lives Matter. Su diss track contra él, premiado en los Grammy, ‘Not Like Us‘, se ha hecho de rogar, con Kendrick bromeando que iba a darle a «América» lo que quería y dejando sonar unos acordes, pero finalmente interpretando otros temas antes. Su frase exacta ha sido “Quiero tocar vuestra canción favorita, pero ya sabéis que les encanta demandar”, en referencia a la denuncia que le ha puesto Drake a su propio sello y a Spotify por promocionar ‘Not Like Us’, «ilegalmente», según sus palabras.

- Publicidad -

Además, Kendrick también ha portado un collar con la mítica «a minor» de la letra (en posible referencia a que a Drake le gustan menores). “Say Drake, I hear you like ‘em young” está siendo el nuevo meme; aunque lo más fuerte ha ocurrido cuando ha sonado ‘Not Like Us’ y se ha podido ver en el escenario a la tenista Serena Williams, ex de Drake, bailando, dejando uno de los momentos de la noche.

La gran invitada ha sido SZA para una interpretación del hit actual ‘luther’ y ‘All the Stars’, esta última gran hit de la banda sonora de ‘Black Panther’, con todo lo que esta representaba en cuanto a la comunidad negra.

Finalmente, el set de Kendrick Lamar ha servido por supuesto para promocionar su último disco ‘GNX’. Además de ‘squabble up’ y de ‘luther’ con SZA, han sonado fragmentos de ‘Man at the Garden’ y ‘Peekaboo’, y se ha reservado un protagonismo especial para ‘tv off’, que ha cerrado con la participación de DJ Mustard. El vídeo de esta Super Bowl puede verse en el Youtube oficial de la NFL, aunque no se permite su inserción en páginas webs.



A man performing during the Kendrick Lamar halftime concert at #SuperBowl LIX unfurled a Palestinian flag and was chased off stage and finally tackled and removed by security. #SBLIX #Palestine pic.twitter.com/sU8jl1eyE3 — Diya TV (@DiyaTV) February 10, 2025