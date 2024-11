Kendrick Lamar / GNX

El efecto mariposa del verso de Kendrick Lamar en ‘Like That’ ha sido inmenso: el beef más grande desde Tupac y Biggie, ‘Not Like Us’ siendo una de las canciones más escuchadas del año, Kendrick siendo el artista elegido para la Super Bowl 2025… y el lanzamiento de un nuevo disco, totalmente por sorpresa. ‘GNX’ es el trabajo más corto y accesible de la carrera del rapero californiano.

Que lo diferente de ‘GNX’ sea la falta de un concepto dice mucho de Kendrick como artista. Desde ‘good kid, m.A.A.d city’, todos sus discos han tenido un cuadro temático bien definido: el racismo institucional de ‘To Pimp A Butterfly’, los pecados capitales de ‘DAMN’ o la sesión de terapia de ‘Mr. Morale & The Big Steppers’.

‘GNX’ se parece más a un disco «normal», en el que hay un poco de todo: es un homenaje a Los Ángeles, tanto en los beats como en las colaboraciones (la mayoría son artistas locales de la ciudad); una reflexión sobre su relación con el rap y una reprimenda a quien haya dudado de él. Sin embargo, todo esto se podría resumir en que lo que hace Kendrick en este LP es echar la vista atrás y, sobre todo, divertirse en el proceso.

El propio título se refiere al modelo de coche (Grand National Experimental) que tenía su padre cuando él solo era un bebé, y que siempre ha querido tener. De hecho, lo consiguió este mismo año. «Todo lo que he querido siempre es un Grand National negro / A la mierda ser racional, dales lo que quieren», canta en ‘tv off’.

En ‘wacced out murals’, formada por unos dramáticos sintes, mata dos pájaros de un tiro, haciendo una instantánea de su momento vital y marcando el tono de todo el disco. «A la mierda los juegos de palabras, quiero que sintáis esta mierda», dice. Y así lo cumple. La mayoría de temas van al cuello, con Kendrick manteniendo una actitud constante de «que os jodan a todos». De hecho, lo dice literalmente en varias ocasiones, llamando la atención a figuras como Lil Wayne («Creo que mi trabajo duro hizo que Lil Wayne se decepcionase») o Snoop Dogg («Posteó ‘Taylor Made’, recé por que fueran los comestibles»).

Pese a la volatilidad de Kendrick, ningún diss se ha colado en el tracklist y apenas hay referencias a Drake. Sin embargo, sí que hay elementos de todos esos temas repartidos por el álbum. El final de la sombría ‘man at the garden’ recuerda a ‘meet the grahams’, mientras que ‘squabble up’, el potente lead single del LP, recrea los coros de ‘Not Like Us’.

Es más, ‘tv off’ es la respuesta directa a todas las personas que argumentaban que ‘Not Like Us’ solo fue un hit porque iba dirigida a Drake. Aquella fue un éxito porque era divertida, pegadiza y estaba plagada de momentos icónicos. Lo mismo se puede decir de ‘tv off’, con ese «MUSTAAAAAAAARD» que ya ha recorrido todo Internet.

Si hasta ahora los discos del rapero te habían parecido demasiado pesados, ‘GNX’ es para ti. Canciones como ‘dodger blue’, el tema más light que ha hecho Kendrick en toda su carrera; ‘luther’, un romántico dueto con SZA; o ‘heart pt.6’, en el que Kendrick recuerda sus humildes inicios, están preparadas para ser fáciles de escuchar. Esta última tiene una relevancia especial, siendo este el primer disco de Lamar fuera de Top Dawg Entertainment. Kendrick aprovecha para enseñarnos «cómo gestionar las diferencias con una conversación saludable».

Lamar tampoco se olvida de las metáforas. En ‘reincarnated’, se mete en la piel de Tupac, tanto en su forma de rapear como en la base que elige, una reinterpretación de la canción ‘Made Niggaz’ de 1997. Desde esta premisa, el rapero habla desde el punto de vista de John Lee Hooker, Billie Holiday, él mismo y, hacia el final del tema, mantiene una conversación con Dios como si fuera Lucifer. Es una de esas pequeñas obras maestras en las que Kendrick se ha especializado durante su carrera.

Por otro lado, ‘gloria’ es a la vez una canción de amor y una reflexión sobre la relación de Kendrick con su arte. «Algunos te querían, pero no estaban comprometidos», cuenta Kendrick. Por eso mismo se llama ‘gloria’: en español es un nombre de mujer, mientras que en inglés es sinónimo de éxito, victoria… Por cierto, la cantante que aparece en esta canción, en ‘wacced out murals’ y en ‘reincarnated’ es mexicana y se llama Deyra Barrera.

Pese a que la mayoría de temas sean más atractivos para el público general, Kendrick no rebaja sus habilidades. Sigue siendo el mejor en lo suyo, y lo demuestra con creces. Sigue descubriendo nuevos flows, nuevas inflexiones vocales, nuevas formas de narrar… También se sigue rodeando del mejor equipo: Sounwave, Jack Antonoff (sí, así) y Mustard son los principales productores del álbum.

El hecho de que ‘GNX’ sea el disco más ligero de Kendrick ha hecho que muchos fans piensen que no es un disco de verdad, y que el peso pesado llegará próximamente. La verdad es que podrían estar en lo cierto. Minutos antes de la salida oficial del disco, Kendrick posteó un clip promocional titulado ‘GNX’. La cosa es que la canción que sonaba en el vídeo no está en el disco que ha salido. Quién sabe, puede que el hambre de Kendrick Lamar no tenga fin.