‘Not Like Us’ corona a Kendrick Lamar como el rey del hip hop

Kendrick Lamar ha lanzado el vídeo de ‘Not Like Us’, su mayor hit en años, poniendo fin a su victory lap tras el polémico beef con Drake. ¿Quién imaginaría que en 2024 Kendrick Lamar llegaría al número 1 del Hot 100 llamando pedófilo a la mayor estrella del rap mundial y ganándole en su propio juego? Y todo con un beat hecho en 30 minutos, según Mustard. Llegados a este punto, no es ninguna locura plantear a Kendrick como el rey del hip hop. ‘Not Like Us’ es nuestra Canción del Día.

Ahora mismo, ‘Not Like Us’ está en el número 3 del Hot 100. Drake, por otro lado, aparece únicamente en el número 67 en ‘U My Everything’, una colaboración con Sexyy Red. Kendrick ha ganado al canadiense en su propio juego, y no solo eso. También le ha hecho montarse en algunas canciones un tanto cuestionables. Un poco antes de que Kendrick unificase la costa oeste e insultase al canadiense cantando ‘Not Like Us’ seis veces en Amazon Prime, este lanzó la peor colaboración que ha hecho en su carrera. Tanto, que ya no está en Spotify.

‘Wah Gwan Delilah’ es una versión de la clásica ‘Hey There Delilah’ de Plain White T’s, pero con una letra adaptada al slang del patuá jamaicano, extendido entre la población multicultural de Toronto. Se supone que la intención de Snowd4y, artista principal del tema, era que fuese una pieza cómica, pero es tan mala que le ha salido al revés la jugada. Aunque el acento jamaicano de Drake y sus líneas llenas de cringe parezcan IA, no lo son. Suena a arrepentimiento instantáneo.

Las redes se llenaron de memes señalando que Kendrick era el culpable de todo esto, arrastrando a Drake a una debacle total. En algún momento, Drake volverá a las listas como siempre ha hecho, pero la sucesión de los hechos es muy divertida. Ahora, el de Compton ha lanzado el esperado vídeo de la canción, con un breve trozo de una canción inédita.

El nuevo tema de Kendrick, a juzgar por las características palmas que suenan, vuelve a estar producido por Mustard. Además, usa un flow parecido al de ‘Not Like Us’. El vídeo comparte la estética clean que ha caracterizado los trabajos audiovisuales del rapero y podemos verle celebrando en diferentes situaciones. Por ejemplo, jugando a la rayuela mientras entona la ya icónica línea: «Tryna strike a chord and it’s probably A-Minor». En la escena más cuqui del vídeo, Kendrick baila junto a su mujer e hijos. En la parte menos sutil, el rapero destroza una piñata con forma de búho.

Así, todo indica que Kendrick ya ha terminado esta etapa. Drake puede estar tranquilo. Eso sí, según el CEO de los Grammy, Harvey Mason Jr., ‘Not Like Us’ podría estar nominada a una estatuilla, abriendo la puerta a un perfecto desenlace.