Kendrick Lamar se dio un baño de masas anoche en el Kia Forum de California, en el que presentó el show especial ‘The Pop Out: Ken & Friends’, anunciado con dos semanas de antelación. Lamar y los suyos -Dr. Dre, Tyler, Steve Lacy, Black Hippy y muchos más- celebraron su victoria en el beef contra Drake cantando ‘Not Like Us’ seis veces seguidas en la noche de Juneteenth, que conmemora la liberación de los esclavos afroamericanos.

El evento fue retransmitido por Twitch y Amazon Prime, pero ya no estaría disponible para su reproducción. La noche se sintió como una unificación de la costa oeste, con varios líderes de bandas callejeras en el escenario juntos por una única razón: su odio a Drake. «No sabéis lo que esto significa», dijo un emocionado Kendrick por la proeza de juntar a todas esas personas en el mismo escenario.

Antes del turno de Kendrick, Mustard, productor de ‘Not Like Us’, hizo una exhibición de los cientos de hits que tiene en su catálogo e invitó a una serie de pesos pesados al escenario. Entre estos, Tyler, the Creator y Steve Lacy, que cantaron sus imprescindibles ‘EARFQUAKE’ y ‘Bad Habit’, respectivamente.

Kendrick comenzó su set con ‘euphoria’, consiguiendo una reacción ensordecedora del público. Este, vestido con una sudadera y una gorra rojas como Tupac en 1994, también desplegó sus mayores éxitos, como son ‘DNA.’, ‘ELEMENT’, ‘Alright’ o ‘HUMBLE’. Con la excepción de ‘meet the grahams’, que hubiera sido demasiado, Lamar cantó todos los disses al canadiense.

Uno de los momentos más memorables se produjo con la salida de Dr. Dre, con el que cantó los clasicazos ‘Still D.R.E.’ y ‘California Love’, antes de que el mítico productor introdujese la primera ‘Not Like Us’: ‘Pssst, I see dead people’. Después, Lamar la cantó cinco veces más. Una con Dre, dos él solo, otra con Mustard y otras dos veces con todo el mundo en el escenario.

KENDRICK LAMAR & DR. DRE

NOT LIKE US KENDRICK LAMAR’S

— NFR Podcast (@nfr_podcast) June 20, 2024

Mustard brought out Tyler at The Pop Out 🤯 pic.twitter.com/D7avZAPC23 — Complex Music (@ComplexMusic) June 20, 2024

Steve Lacy performs “Bad Habit” at Kendrick Lamar’s Pop Out 🔥pic.twitter.com/M2xcgrGJad — Complex Music (@ComplexMusic) June 20, 2024