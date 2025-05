La crítica carga contra ‘Pink Elephant’ de Arcade Fire

Hoy se pone en circulación ‘Pink Elephant’, el séptimo álbum de Arcade Fire. El disco recibe su nombre del concepto «elefante rosa», que se refiere a cuando el esfuerzo por suprimir un pensamiento conduce a que sea imposible evitarlo.

‘Pink Elephant’ es también el primer disco de Arcade Fire desde que Win Butler recibió una serie de denuncias por abuso por parte de varias mujeres. Butler arguyó que esas relaciones eran de otra época en que no se encontraba bien mentalmente, dijo que todas fueron consensuadas y también que había tenido problemas con el consumo de alcohol hasta la covid. Su esposa Régine respondió por él. Las denuncias parecieron no tener un efecto en su gira, y al menos en Madrid actuaron ante 15.000 personas como si nada hubiera ocurrido.

La prueba de fuego para su continuidad llenando arenas que es este nuevo disco no ha tenido una enorme repercusión previa. No ha habido sonados debates en torno a su single ‘Year of the Snake’ como sí sucedió con ‘Reflektor’, ‘Everything Now’, o incluso los singles de ‘WE’. Da la sensación de que las denuncias, unidas a unos discos que después de ‘The Suburbs’ y sobre todo ‘Reflektor’, han sido cada vez más y más cuestionados, les aboca al fracaso. O como mínimo a cierto vacío mediático y social. Por supuesto, no están ofreciendo entrevistas.

Las primeras críticas recogidas en Metacritic pintan mal. Tras las primeras 6 reseñas, el disco supera el aprobado solo por los pelos, siendo uno de los peor valorados del año (54/100). Los textos hablan de una falta de inspiración que los críticos sitúan «hace 10 años», y algunas de las argumentaciones son contra las letras.

Slant Magazine considera desafortunada, en este contexto, la frase «Deificaré a la chica perfecta, la convertiré en mi mundo y la pondré en un pedestal» del último tema, ‘Stuck in My Head’. Y también se está cuestionando, entre otras, la frase del single ‘Year of the Snake’ que dice: «intenté ser bueno, pero soy un chico normal / Mi corazón está hecho de amor / No está hecho de madera».

El álbum se zambulle en diferentes estilos. De los 10 cortes, 3 funcionan a modo de intro o interludio, 2 de ellos en torno al minuto de duración. El single ‘Year of the Snake’ es de los de cantar en voz baja, lejos de la pomposidad de sus inicios. Después, las canciones pululan entre lo sintético, lo acústico y lo rockero, sin adoptar un atuendo en particular. Sorprende el focus track, ‘Circle of Trust’, por su entrega al synth-pop de Visage o New Order. Parecida es ‘I Love her Shadow’, una resurrección electro tras la folkie ‘Ride or Die’.

Si ‘Alien Nation’ está en el vibe de los Primal Scream más electrónicos, ‘Pink Elephant’ podría ser un tema de ‘Siamese Dream’ de Smashing Pumpkins. El mencionado ‘Stuck in My Head’, extendido hasta los 7 minutos, es el más Arcade Fire propiamente dicho.

Dice Sony que ‘Pink Elephant’ «invita al oyente a una odisea sonora, una búsqueda de la vida, que existe dentro de la percepción del individuo, una meditación sobre la oscuridad y la luz, la belleza interior». Añaden que «las capas de esta epopeya condensada se despliegan para revelar nuevas dimensiones con cada escucha». Ciertamente un par de canciones apuntan a «growers», como lo fue ‘Year of the Snake’. Lo que no sabemos es si después de lo ocurrido, todo el mundo les dará una oportunidad. Quizá lo tenían que haber hecho el doble de bien en esta coyuntura.



