No, no podemos explicar el beef entre Kendrick y Drake

Tom Hanks le ha hecho a su hijo Chet la pregunta que más han tenido que responder los fans del hip hop durante las últimas semanas. El beef -o la batalla, o la pelea, como quieras- entre Drake y Kendrick Lamar ha trascendido totalmente el ámbito del rap y se ha convertido en material de debates éticos, memes y euforia social. «¿Me puedes explicar el embrollo?», pregunta el laureado actor.

La respuesta de su hijo lo resume tan bien que queda todavía más claro lo absurdo que ha sido todo. La reacción del padre ignorando el ladrillo de texto de su hijo es la más normal: «¿Hay bandos? ¿Quién gana?». Como no tiene mucho sentido explicarlo todo, nos centramos en lo importante. Estos son los momentos más surrealistas del beef de rap más importante desde Tupac y The Notorious B.I.G.

No queda vivo ni el apuntador

El mal rollo entre Drake y Kendrick empezó en 2013. Desde entonces, el canadiense le ha dedicado al californiano mil mensajes subliminales en sus canciones. Kendrick le odia de corazón. Por eso se unió a Metro Boomin y Future para prender la llama de la pelea en ‘Like That’. Esto de que sus amigos se junten para hundirle, a Drake no le ha sentado bien, y a lo largo de toda la contienda también ha dedicado líneas a estos dos, pero también a The Weeknd, Rick Ross y ASAP Rocky. «¿Qué coño es esto? ¿Un 20 contra 1?», cantaba Drake en ‘Push Ups’, su primer dardo.

Sin duda, la más icónica línea de estas es la que le dedica al aclamado productor: «Metro, shut yo’ hoe ass up and make some drums». Claro y conciso. Y eso es justamente lo que hizo el de St. Louis, creando el primer diss beat de la historia, dedicado al culo de Drake. Algunos también han señalado su visionaria incorporación de la IA en el tema.

best verse over this gets a free beat

just upload your song and hashtag #bbldrizzybeatgiveaway https://t.co/YDULmWYm0M — Metro Boomin (@MetroBoomin) May 5, 2024

«Tupac» y Snoop Dogg se unen al beef

Después del primer lanzamiento de Drake, no había ninguna noticia de Kendrick. Esto duró algunos días, así que Drake se aburrió y pensó en sacar un tema con el único objetivo de provocar la reacción de Lamar. ‘Taylor Made Freestyle’ empieza con un verso del mismísimo Tupac (versión IA) pidiéndole a Kendrick que rompa su silencio: «Kendrick, te necesitamos, el salvador de la costa oeste».

Con un característico flow de Drake, Snoop Dogg se une a la fiesta en el segundo verso: «Tienes que enseñarle a este puto búho quién es el jefe en el oeste». La reacción de este en Instagram no tiene desperdicio («They did what?»). En la última parte, Drake manda un saludo a la persona que da título a la canción: «Un saludo a Taylor Swift, la gangster más grande de la música».

El ODIO de Kendrick a Drake

En ‘Push Ups’ y ‘Taylor Made Freestyle’, por parte de Drake, y en ‘euphoria’ y ‘6:16 in LA’, por parte de Kendrick, los insultos fluyeron de forma constante, pero competitiva. Drake le llamó enano a Kendrick y este se rio de su acento canadiense. De eso, pasamos a acusaciones de violencia de género, pedofilia e hijas desatendidas. Kendrick ya dejó claro en ‘euphoria’ que era el mayor hater de Drake del mundo: «Odio cómo andas, cómo hablas y odio cómo te vistes». Esta parece la única razón por la que un artista de su talla se ha rebajado al nivel de Drake: lo muchísimo que le odia.

En ‘meet the grahams’, lleva esto a un punto no conocido hasta ahora: «Tu hijo es un hombre enfermo con pensamientos enfermos, creo que los negros como él deberían morir / Él y Weinstein deberían pudrirse en una celda durante el resto de sus vidas», rapea Kendrick dirigiéndose directamente a la madre de Drake, Sandra. Este también explica por qué el beef envejeció tan mal, tan rápido: «Se suponía que iba a ser una buena exhibición del juego, pero la cagaste cuando nombraste a mi familia».

‘Not Like Us’, hit del verano

«Psst, veo gente muerta». ¿Cómo puede ser que una canción basada en acusaciones de pedofilia se convierta en un hit mundial? Es lo que ha conseguido Kendrick Lamar con su último lanzamiento, y escuchándolo no hay dudas de por qué. El tema está petándolo en discotecas y pool parties alrededor del mundo y frases como «Certified lover boy, certified pedophiles» son las más cantadas por los asistentes. Más alucinante todavía es lo de que Kendrick haya salido del beef como el contendiente más exitoso comercialmente.

La vergonzosa despedida de Drake

Drake tenía la complicada tarea de responder a la vez a ‘meet the grahams’ y ‘Not Like Us’ entre acusaciones de ser un depredador sexual y de esconder una hija de 11 años, lo cual ya le ocurrió con Adonis. Aquella vez, Pusha T fue el que descubrió el hijo oculto de Drake. El canadiense tituló la pieza ‘The Heart Part 6’, referenciando la conocida serie de temas de Lamar, y fue el único movimiento inteligente de la canción.

En la última entrega del beef, Drake cuenta que él mismo le coló información falsa a Kendrick (sí, seguro), se ríe de él por sufrir abusos de pequeño (lo cual no ocurrió, pero Drake no leyó bien la letra de ‘Mother I Sober’) y suelta la excusa más patética para desmentir las acusaciones de pedofilia: «Si me estuviese follando a niñas, habría sido arrestado / Soy demasiado famoso para esta mierda que has sacado». Claro, como ser famoso no te da ningún tipo de protección o trato especial… Es el equivalente de decir: ¿Cómo voy a cometer un delito, si es ilegal?. No cuela, Drake.

Kendrick optó por dejar que su contrincante se hiriese a sí mismo y guardó silencio. Así como así, todo terminó. Drake humillado, Kendrick con un número, pero ambos con una absurda mancha en su legado. «Good times. Summer vibes up next», se leía en una de las últimas Stories de Drake.