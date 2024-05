Kendrick Lamar logra su 4º número 1 en Estados Unidos

Kendrick Lamar ha «ganado» su pelea con Drake llevando ‘Not Like Us‘ al número 1 de la lista de singles de Estados Unidos, la de Billboard Hot 100. Además, ‘Euphoria’ sube al número 3 y ‘Like That’ con Metro Boomin sube al número 6. En otras palabras, Lamar tiene actualmente tres singles posicionados dentro del top 10 de Billboard Hot 100.

‘Not Like Us’ ha entrado directo en el número 1 de Billboard Hot 100 amasando 70,9 millones de streamings, 5 millones de impresiones de radio y 15.000 descargas digitales. Actualmente, sus reproducciones en Spotify rozan los 10 millones diarios, y el escenario es el mismo a escala global, donde ‘Not Like Us’ está posicionado en segundo lugar.

Por su parte, Drake -el rey de los números 1 en Estados Unidos- coloca ‘Family Matters’ en el número 7 de Billboard Hot 100, prueba de que el público se ha decantado por el lado de la historia de Lamar, aunque no por un enorme margen de diferencia. ‘Not Like Us’ es el tema en que Lamar llama «pedófilo» a Drake. Con ‘Family Matters’, respondía a ‘Euphoria’ de Lamar.

A pesar del prestigio del que goza Lamar desde el inicio de su carrera, ‘Not Like Us’ supone solamente su cuarto número 1 en singles en Estados Unidos. Su «beef» con Drake le dio otro número 1 el pasado mes de abril, ‘Like That‘ con Metro Boomin. Sin embargo, desde el anterior, ‘Humble.’, habían pasado siete años. El primer single número 1 de Lamar en Estados Unidos se lo dio su cameo en el remix de ‘Bad Blood’ de Taylor Swift, en 2015.

Otro dato curioso es que ‘Not Like Us’ es la canción número 79 que entra directa al número 1 de Billboard Hot 100. ¿Cuál será la número 80?