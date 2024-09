Lil Wayne, dolido por no ser elegido para la Super Bowl

Kendrick Lamar será el encargado de actuar en el intermedio de la Super Bowl de este año, que se celebra en Nueva Orleans. La ciudad en la que nació Lil Wayne, una de las figuras más respetadas del género. Después de la retahíla de tweets de Nicki Minaj, Wayne ha subido un vídeo hoy a sus redes sociales en el que asegura que le «dolió mucho» no recibir ninguna llamada.

En el solemne vídeo, Wayne da las gracias a todas las «voces» que han compartido su opinión y, tras una pausa, admite que no le sentó nada bien la elección de Kendrick Lamar: «Dolió, dolió mucho». Este también cuenta que le «rompió»: «Estoy intentando recomponerme». El pasado diciembre, prometió que si conseguía el puesto no sacaría a nadie con él, ni siquiera un «grande del jazz de Nueva Orleans»: «Me lo he ganado yo».

Desde el anuncio de Lamar, múltiples raperos han compartido su preferencia por Lil Wayne. Sobre todo, Nicki Minaj: «Has negado a un joven hombre negro todo lo que ha puesto en el juego por ninguna razón aparte de tu ego», tuiteó dirigiéndose a Jay-Z, dueño de Roc Nation, compañía con la que la NFL lleva colaborando desde 2019. «¿Tu odio por Birdman, Drake y Nicki hizo que castigaras a Lil Wayne?», escribió en uno de los mensajes.

God forbid if Wayne was to leave this earth right now, the culture would be in mourning. That’s why so many ppl keep saying to give our legends their flowers while they are still around to smell them. Sitting around all day playing games with ppl life & legacy. God ain’t sleep.…

