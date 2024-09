Kendrick Lamar, a la Super Bowl 2025

Kendrick Lamar ha sido confirmado en el intermedio de la Super Bowl. El mayor evento deportivo de Estados Unidos se celebra el 9 de febrero de 2025 en Nueva Orleans, y Lamar será el artista encargado de amenizar el tiempo de descanso.

En un comunicado, Lamar ha comentado su confirmación: «La música rap sigue siendo la música de mayor impacto hasta la fecha, y estaré ahí para recordar al mundo el porqué. Han elegido a la persona adecuada».

La música de Kendrick Lamar es conocida por su componente político, y seguro que su actuación en el intermedio de la Super Bowl estará cargada de mensaje. Para el 9 de febrero Estados Unidos ya contará con nuevo presidente, demócrata o republicano.

El mundo recordará que Lamar ya actuó en un intermedio de la Super Bowl, en el año 2022, aunque lo hizo acompañado de Eminem, Dr. Dre Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent y Anderson .Paak. En la 59ª edición de la Super Bowl, Lamar es -de momento- el único artista principal confirmado.

La noticia de la participación de Kendrick en el Super Bowl Half-Time Show llega en un momento muy oportuno para el rapero, quien disfruta estos días del mayor éxito comercial de toda su carrera gracias a ‘Not Like Us‘, su pulla a Drake.