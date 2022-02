Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar… plantan cara al racismo en una Super Bowl rodeada de polémica

Tras años dominados por el pop, la Super Bowl ha homenajeado a leyendas del rap americano con un halftime show protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Eminem. Además, el show escondía la aparición sorpresa de 50 Cent y Anderson Paak.

El espectáculo lo abrieron Dr. Dre y Snoop Dogg al ritmo del clásico ‘The Next Episode’, y uno no puede evitar sonreír al ver a Snoop Dogg subido a ese escenario, tras los innumerables memes que se han hecho a lo largo de los años con esta canción y la marihuana. Snoop Dogg es una persona divertida de mirar, y desde luego, él y Dr. Dre fueron el alma de la fiesta.

Tras ellos se revelaba la gran sorpresa de la noche, 50 Cent, que se colgaba del techo como un murciélago mientras empezaba a cantar su hit ‘In Da Club’, producido por el propio Dre. Puede parecer que su inclusión en el show fuese innecesaria por la ya densa alineación de artistas que protagonizaban el halftime show, pero si el objetivo de esta actuación era realmente honorar el rap y hip hop de los 90 y los 2000, el espectáculo hubiese estado incompleto sin 50 Cent.

Llegando al ecuador de la presentación aparecía la única mujer entre todos los artistas: Mary J Blige. La cantante de hip hop y R&B se lució con su clásico ‘Family Affair’ (producido también por Dr. Dre) y ‘No More Drama’. Su actuación fue un respiro entre el resto de hombres moviendo la cabeza y levantando el brazo, y tanto ella como sus chicas nos ofrecieron una coreografía animada y luminosa.

Kendrick Lamar y Eminem fueron los siguientes en actuar. El primero, sorprendió al no cantar su monstruoso hit ‘HUMBLE’, sino que se decidió por empezar con ‘mAAd City’ y lanzar un mensaje en ‘Alright’, otro éxito cargado de sentimiento de protesta contra la opresión policial hacia los negros. La actuación de Lamar fue sin duda la más imponente, elaborada y memorable de la noche.

Eminem, por su parte, es el artista que más ha influido de todos los presentes en nuestras tierras , y para el halftime show decidió rapear la mundialmente conocida ‘Lose Yourself’, un tema perfecto para la ocasión ganador de un Oscar en el 2003. Al rapero lo acompañó en la batería Anderson .Paak, que recientemente ha trabajado junto a Bruno Mars en el dúo Silk Sonic. Al final de su performance, Eminem se arrodilló en señal de protesta antirracista y contra la represión policial, gesto que popularizó el quarterback Colin Kaepernick y que desencadenó una polémica en todo el país.

When the @NFL tells you not to take a knee during the halftime show. Thanks, @Eminem. #NFL @Kaepernick7 #TakeAKnee pic.twitter.com/wiqUPhXXNO

— Room Rater (@ratemyskyperoom) February 14, 2022