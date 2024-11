Drake acusa a Universal y Spotify de promocionar ilegalmente ‘Not Like Us’

La influencia de ‘Not Like Us’, el “diss track” que Kendrick Lamar ha dedicado a Drake, no se ha dirimido, todavía puede dar más de sí. Y ahora es gracias al mismísimo Drake, a quien se le ha ocurrido poner una denuncia contra Universal y Spotify en un juzgado de Manhattan, con esta canción como objeto.

El canadiense acusa de Universal de cobrar una licencia reducida a Spotify a cambio de que esta plataforma recomendara ‘Not Like Us’ a los usuarios, pese a que estos hubieran buscado artistas y canciones no relacionados. También les acusa de pagar a influencers por promocionar el tema en redes sociales, y de contratar bots para aumentar fraudulentamente los streams de la canción.

Drake intentó previamente llegar a un acuerdo con Universal, que además es su distribuidora, pues es propietaria de Republic Records, pero siempre según su relato, Universal trató de ocultar la irregularidad, e incluso habría despedido a empleados leales a Drake.

Como recoge Billboard, Universal ha negado la acusación. “La sugerencia de que Universal haría cualquier cosa para socavar a uno de sus artistas es ofensiva y falsa. Empleamos las prácticas éticas más estrictas en campañas de márketing y promoción. Ninguna cantidad de argumentos legales artificiales y absurdos en esta presentación previa puede ocultar que los fanáticos eligen la música que quieren escuchar”.