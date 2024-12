Kendrick y SZA suman otra gran colaboración en ‘luther’

Kendrick Lamar ha puesto patas arriba la industria en el último mes de 2024 lanzando por sorpresa nuevo disco, ‘GNX‘. Varios de los temas de ‘GNX’ aparecen ya entre los más oídos en el mundo, resistiendo al retorno de la música navideña a las listas.

Entre estos temas, ‘luther’ se está consolidando como el más popular de todos, incluso por delante del pintón single ‘squabble up’. Ahora mismo, está posicionada en el puesto 4 del global de Spotify. ‘luther’ es una de dos colaboraciones de Lamar con SZA incluidas en el álbum, y es la Canción Del Día para hoy.

‘luther’ es una delicia de R&B y hip-hop decorada con un arreglo de cuerdas de corte clásico. Clave es su uso de un sample de ‘If This World Were Mine‘, la empalagosa canción de Cheryl Lynn y Luther Vandross de 1982, a su vez una versión de un viejo éxito de Marvin Gaye y Tammi Terrell, de 1967.

Aunque el nombre de Vandross da título a ‘luther’, Kendrick conecta en la canción sobre todo con Marvin a través de una letra en la que pide «luz» en el mundo, en lugar de oscuridad. Sobre todo, desea «eliminar todo el dolor» que su amante pueda sentir. SZA, por su parte, aporta un punto de vista personal y, llena de esperanza, espera la llegada de «días mejores».

Lamar y SZA acaban de anunciar gira conjunta, el Grand National Tour, la cual pasará por Norteamérica entre abril y junio de 2025. Antes, Lamar se enfrentará -por primera vez solo- al intermedio de la Super Bowl, que se celebra el próximo 9 de febrero.