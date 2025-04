Miley Cyrus (y Alvvays) apuntan al cielo en ‘End of the World’

Miley Cyrus ha lanzado el sencillo principal de ‘Something Beautiful’, su nuevo disco, que se pone a la venta el 30 de mayo. Los anteriores adelantos, ‘Prelude‘ y ‘Something Beautiful’, han servido de introducción al álbum, pero ‘End of the World’ es la verdadera apuesta.

‘End of the World’, como ‘Flowers‘, vuelve a reinventar un sonido asociado a los años 70, esta vez el de ABBA. Las estrofas de ‘End of the World’ parecen las de ‘Mamma Mia’ y la producción pop-disco con guitarras acústicas es como la entendían los suecos. Sin embargo, el estribillo de ‘End of the World’ apunta a la estratosfera como algunas canciones de M83 o Coldplay.

‘End of the World’ es otra gran canción de pop inspirada en el fin del mundo. El mensaje de Cyrus es el de disfrutar de la vida mientras el «cielo se cae como un cometa en el 4 de julio». El trasfondo político es evidente, pero más evidentes son las referencias pop lanzadas en la letra, de los Beatles a Nirvana pasando por ella misma.

A Cyrus le han ayudado escribir ‘End of the World’, entre otros, Molly Rankin y Alec O’Hanley, integrantes de Alvvays. Miley vuelve a rodearse de los mejores tras haber contado con Jonathan Rado de Foxygen en ‘Prelude’ y con Adam Granduciel de los War on Drugs en ‘Something Beautiful’.

