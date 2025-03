Miley Cyrus, sinfónica y explosiva en los primeros singles de ‘Something Beautiful’

Miley Cyrus ha lanzado los primeros adelantos de ‘Something Beautiful’, la orquestal ‘Prelude’, que también actuará como primera pista del disco, y la canción titular del proyecto. Con ellas, un vistazo más detallado al ambiente psicodélico en el que nos adentraremos en la parte visual. ‘Something Beautiful’ estará disponible a partir del 30 de mayo.

Musicalmente, ‘Prelude’ es una instrumental que se sitúa entre lo sinfónico y lo electrónico, con múltiples arreglos de cuerdas y sintetizadores. Cyrus actúa de narradora, arrojando algo de luz sobre las temáticas que tratará el disco: «La belleza que uno encuentra por su cuenta es una oración que anhela ser compartida», dice al final de la canción.

Por otro lado, en ‘Something Beautiful’ Miley sí canta. El tema empieza como una sentida balada a lo Prince («Dime algo bonito esta noche, hasta que tus labios se vuelvan azules») para convertirse en un torbellino rockero de distorsión en el estribillo («Chico, estoy perdiendo el aliento»).

En cuanto al tracklist de ‘Something Beautiful’, además de estos dos adelantos, solo se conocen el nombre de la tercera canción: ‘End of the World’. Esta ya está siendo promocionada en algunos carteles alrededor del mundo, con un fragmento de la letra: «Hagamos como que no es el fin del mundo».

Promo for Miley Cyrus’ new song, “End of The World,” from her forthcoming album ‘Something Beautiful.’ pic.twitter.com/iuz4A41hlj — Pop Crave (@PopCrave) March 31, 2025