Miley Cyrus ha estrenado hoy ‘Flowers’, el primer single de su nuevo disco, en una fecha tan señalada como el 13 de enero. Es el cumpleaños de su ex marido, el actor australiano Liam Hemsworth, a quien dedica clara-mente (vale, ya) unas líneas de esta canción.

«Estábamos bien, éramos un sueño, éramos el uno para el otro hasta que dejamos de serlo, construimos una casa y la vimos arder», canta Miley en el inicio de ‘Flowers’. Miley y Liam perdieron su casa de Malibú en los incendios forestales en California de 2018. Sin embargo, la última frase funciona también a modo de metáfora de su relación, que duró 10 años, aunque con intermitencias, pues llegaron a separarse previamente, antes de retomar el vínculo y después casarse y divorciarse.

- Publicidad -

En ‘Flowers’, Miley celebra su propia felicidad y nos cuenta que no necesita a nadie para ser feliz. «Me puedo comprar flores a mí misma, puedo darme la mano, hablar conmigo misma durante horas», canta Cyrus acompañada de un ritmillo disco-funk de corte retro. Esta frase ha recordado a muchos a una que aparecía en ‘When I Was Your Man’ de Bruno Mars, en la que el artista se arrepentía de no haber prestado atención suficiente a su chica, de no haberle «comprado flores o cogido de la mano».

Sin embargo, el subtexto musical de ‘Flowers’ se encuentra en una canción mucho más antigua, ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor, a la que recuerda por melodía y acordes. Ya hay quien ha publicado una acertada comparativa de ambas canciones en Twitter.

- Publicidad -

El disco de Miley, ‘Endless Summer Vacation’, sale el 10 de marzo. Es una «carta de amor a Los Ángeles» y parece que será veraniego, tanto como el videoclip de ‘Flowers’, en el que vemos a Miley pasear por la naturaleza, hacer ejercicio o bañarse en la piscina.

- Publicidad - ¿Qué te ha parecido 'Flowers' de Miley Cyrus? Está OK

No me ha gustado

Temazo Ver resultados