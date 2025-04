Pablo Alborán habla de sanidad pública y pajas en La Revuelta

Pablo Alborán ha visitado La Revuelta para promocionar su nuevo single, ‘Clickbait‘, su Global Tour, y su papel en la serie de Netflix ‘Respira’.

La intervención de Alborán en La Revuelta ha dejado un momento muy aplaudido en su defensa de la sanidad pública. Alborán ha contado a Broncano que, a raíz de que un familiar fuera diagnosticado de cáncer, fue testigo de las responsabilidades que cargan los profesionales sanitarios. «Creo que tenemos una sanidad que es increíble pero no nos la podemos cargar, siempre tratamos a los médicos como súper héroes pero son humanos», ha declarado. «No tienen guardias reguladas como debe ser, pasan 24 horas trabajando sin descanso, con una sonrisa. Cuando estás enfermo quieres que te curen, que te salven y no te das cuenta del esfuerzo que están haciendo. Necesitan claramente nuestra ayuda. Tenemos que ayudarles como sea».

Alborán, antes de cantar ‘Clickbait’ en vivo, decide no responder la pregunta clásica sobre el estado de su economía, pues dice que es «de mal gusto» y pide a Broncano desde el humor que «pregunte otra cosa ya». Alborán se niega a contestar la pregunta también en el momento en que Grison le sugiere que revele la cantidad de dinero que ha tenido que pagar a Hacienda.

Sin embargo, Alborán no elude la pregunta del sexo sino que la contesta con detalles. El autor de ‘Solamente tú’ afirma que no ha mantenido relaciones sexuales en el último mes en absoluto, pero sí que se ha masturbado de forma abundante. «Follar cero. Este mes cero, pero pajas muchas. Si no hay una cosa hay otra», señala el cantante malagueño. Eso sí, apunta que el mes pasado fue mejor: «Fue muy guay. Salió bueno, me salieron meneítos».