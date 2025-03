Deja en paz a Pablo Alborán o hará peores canciones

Pablo Alborán, que ya había hecho sus pinitos en la electrónica, presenta su nueva era con un nuevo single rupturista. Se llama ‘Clickbait’.

El tema es una declaración de intenciones desde la primera línea «muchos dicen que me conocen pero no tienen ni idea de quién soy» y pronto se adentra en beats más propios de Timbaland y cuerdas tipo trip-hop. Aunque la referencia más cercana es la de aquel Alejandro Sanz que a principios de los 2000 se hizo pasar por experimental. No duró mucho.

Todo ‘Clickbait’ es un canto contra «las fake news, los prejuicios y la obsesión por los likes». Contra aquellos a los que «provoca adrenalina» criticar. «La gente se ha vuelto loca, se cree psicólogo de turno» afirma también una letra cargadísima de dardos muy acertados, a la que no acompañan tanto ni melodía ni producción.

Parece difícil que guste al público generalista, pero más aún que capte nuevos fans. Si fuera un disco de Miguel Bosé, sería ‘Velvetina’. Si fuera uno de Paloma San Basilio, sería ‘AMOLAP’.

«Espero tus canciones románticas a las que nos tenes acostumbrados desde siempre» dice el comentario más votado de momento en Youtube. No sabemos si aguardará alguna: Alborán ha trabajado en su nueva música junto al productor portorriqueño Albert Hype, que ha colaborado con Bad Bunny, Kali Uchis o Shakira.

Mención aparte merece ese videoclip con una bailarina vestida del cuadro de Strozzi ‘La personificación de la fama’, en el que adivinamos referencias a George Michael en general, Katy Perry (‘Bon Appétit‘) y U2 (‘Numb’).