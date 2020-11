Pablo Alborán pospone su disco a diciembre tras pegársela con sus últimos singles

Pablo Alborán ha anunciado que su nuevo disco ‘Vértigo’ pasa a publicarse el 11 diciembre en lugar de este viernes 6 de noviembre como estaba planeado. El nuevo trabajo de Alborán saldrá ahora mucho más cerca de las fechas navideñas, que suelen ser cruciales para la industria de la música y para superventas como el cantante malagueño.

La postergación del lanzamiento de ‘Vértigo’ puede deberse al tibio recibimiento obtenido por los singles del álbum publicados hasta el momento. El primero, ‘Si hubieras querido‘, suma a día de hoy cerca de 5 millones de escuchas en Spotify, pero ha durado una semana en la lista de singles española después de haber entrado en el número 51. El segundo, ‘Hablemos de amor’, entraba la semana pasada por debajo del dato del single anterior, en el número 89 (hoy se conocerá el dato de esta semana). A todas luces, estas cifras quedan muy por debajo de lo logrado por el artista con ‘Solamente tú’, ‘Por fin’, ‘Saturno’, ‘Quién’, ‘Recuérdame’, ‘Te he echado de menos’, ‘Se puede amar’, ‘Vuelve a verte’, ‘Vívela’… Parece que Alborán no vive el mejor momento comercial de su carrera después de haber vuelto de un parón de 2 años y de haber salido del armario, lo cual podría tener algo que ver con la pobre recepción de sus últimos singles… o no.

Hay que encomiar a Alborán por no haber querido hacer lo mismo de siempre en estas nuevas canciones a pesar de que sus letras sigan empalagando como de costumbre. El tempo lento y electrónico, arabizado, de ‘Si hubieras querido’ puede considerarse arriesgado para los tiempos que corren, y ‘Hablemos de amor’ es otra balada atmosférica que levita entre guitarras acústicas y cuerdas para crecerse con un bonito final al acordeón de sonido italiano, clásico. El tercer single de ‘Vértigo’, ‘Corazón descalzo’, publicado este martes por sorpresa, vuelve a ser una balada atmosférica que presenta guitarras acústicas para más adelante introducir una base electrónica próxima al trip-hop o al new-age. Desde luego no era así como esperábamos describir la música de Alborán tras su vuelta. ¿Conseguirá ‘Vértigo’ al menos resistir en listas?

Os quiero mucho. Gracias por la paciencia.

Seguimos 💪💪 NO SIN MI FAMILIA NI MI LEGIÓN. MIL ABRAZOS. #11DICIEMBRE #Vértigo #VertigoTeEsperamos — Pablo Alborán (@pabloalboran) November 3, 2020