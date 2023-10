Drake iguala los 13 números 1 de Michael Jackson en EE UU

«Estoy a una de igualar a Michael» es una de las frases que Drake canta en ‘First Person Shooter’, una de las canciones incluidas en su último disco, ‘For All the Dogs‘. ‘First Person Shooter’ es desde esta semana la canción número 1 en Estados Unidos.

Con ‘First Person Shooter’, Drake efectivamente iguala el récord de 13 singles número 1 de Michael Jackson en Estados Unidos. En este empate, tanto Drake como Michael son los dos hombres solistas que más singles número 1 acumulan en el Billboard, pero quedan cuartos en el ránking general, pues les superan los Beatles con 20 números 1, Mariah Carey con 19, y Rihanna con 14.

‘First Person Shooter’, una de las canciones destacadas del decepcionante disco de Drake, también cita el título de ‘Beat It’. Drake ha celebrado el número 1 de ‘First Person Shooter’ subiendo a Instagram un montaje de Michael vistiendo una sudadera de OVO, el sello de Drake.

Cabe mencionar, como recuerda Stereogum, que el último single de Drake que resistió en el número 1 durante varias semanas fue ‘In My Feelings’, de 2018. Sus números 1 recientes, como ‘Way 2 Sexy’ o ‘Slime You Out’ con SZA, han alcanzado la cima, pero han caído en su segunda semana.

Por otro lado, ‘For All the Dogs’ es número 1 de álbumes en Estados Unidos… y también en Reino Unido, algo que Drake no logró con su trabajo anterior, ‘Honestly, Nevermind‘ (2022). En España, ‘For All the Dogs’ ha debutado en el número 15.

Así quedan los 13 singles número 1 de Drake en el Billboard:

‘What’s My Name’ de Rihanna, con Drake (2010)

‘Work’ de Rihanna, con Drake (2016)

‘One Dance’ (2016)

‘God’s Plan’ (2018)

‘Nice for What’ (2018)

‘In My Feelings’ (2018)

‘Toosie Slide’ (2020)

‘What’s Next’ (2021)

‘Way 2 Sexy’ (2021)

‘Wait for U’ de Future, con Drake & Tems (2022)

‘Jimmy Cooks’ (2022)

‘Slime You Out’ con SZA (2023)

‘First Person Shooter’ con J. Cole (2023)