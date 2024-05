Azealia Banks ha cargado en X contra Charli XCX, con la que ya había tenido algún encontronazo alguna vez. Pero no tan directo como ahora.

Alguien ha avisado a Azealia de que A.G. Cook, en plena promoción de su notable disco ‘Britpop’, había escrito una mala crítica de su música en internet. En realidad se trataba de un Discord hecho con IA, pero le ha servido para encenderse. Lo que le han pasado a Azealia es un pantallazo de una web parodia llamada Witchfork en la que puntúan muy mal su tema ‘Count Contessa’, indicando que “la letra es incoherente bordeando el sinsentido”, que “el beat es dolorosamente aburrido” y que las tomas vocales de “Azealia Banks son irritantes”.

Fuera realidad, fake, broma, IA, o de todo un poco (la web de Witchfork incluso parodia la compra de Pitchfork por parte de Conde Nast), Azealia Banks no se lo ha tomado nada bien. Su respuesta no se ha hecho por IA, sino con la bilis habitual de la rapera.

En primer lugar ha preguntado quién demonios es AJ Cook (sic). Cuando le han indicado que es el productor de Charli XCX y su relación con PC Music, Banks ha cargado contra todos.

Entre lo que ha dicho destacan declaraciones como “nadie en la música electrónica adulta se interesa por ninguno de este o estos artistas. Os lo juro. PC Music fue el producto de las disociaciones de mucha gente puesta de ketamina”. O “Pobre Charli, ha estado haciendo canciones de los 2000 para contentar a los gays y aun así la llaman aburrida”.

Cuando alguien ha intentado decir que todo era una especie de broma, Azealia Banks no ha reculado: “No, tengo otro pantallazo de él hablando de mis ventas y de la falta de interés de sellos grandes. Charlix XCX está funcionando de manera terrible en comparación y con el apoyo de una multinacional. ¿Alguna vez OJ Cook (sic) ha hecho un hit para alguien?”.

También ha añadido cuando le han dicho que estaba lidiando con un bot de IA: “me da igual, la verdad. No sé cómo es este chico ni nada, pero me gustaría que dejaran de subirse a mi carro y relacionarse conmigo en esta mierda de internet”. También ha añadido: “piensa en lo cutre que es tener un Discord de IA. O Discord directamente. Los chicos blancos sois rarísimos”.

#AzealiaBanks takes aim at #CharliXCX after a negative review of her music by Charli’s friend and producer, #AGCook, on an AI discord pic.twitter.com/CZQJbfDIji

— All Tea All Shade (@TeaTimeTips2) May 20, 2024