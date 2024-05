A.G. Cook / Britpop

A A.G. Cook los discos dobles o triples de Beyoncé y Taylor Swift le deben dar risa: él ha llegado a publicar un álbum compuesto por SIETE discos, y un segundo trabajo de duración más convencional, en el plazo de un mes. ‘Britpop’, su nuevo trabajo, se compone de tres cedés y se queda a poco de alcanzar las dos horas de duración. Él se aplica la máxima “go big or go home” más que nadie.

Con ‘Britpop’, A.G. Cook cierra una etapa, la de su sello PC Music, que ya no editará nueva música, y abre una nueva, la de su nuevo sello New Alias. El influyente sonido hyperpop de A.G. Cook, del que últimamente han bebido de Camila Cabello hasta la misma Beyoncé, no se va a ningún lado. En ‘Britpop’ ofrece un amplio inventario de lo mejor que sabe hacer y un puñado de interesantes experimentos.

- Publicidad -

El título de ‘Britpop’ cobra sentido cuando descubres que el disco se divide en tres partes llamadas “pasado”, “presente” y “futuro”. Son las tres líneas temporales del pop británico. El “brit pop” que conocemos todos, el de Oasis y Blur, inspira las canciones del segundo CD, mientras los discos 1 y 3 se dejan influir por los ritmos del jungle, el drum n’ bass, Aphex Twin o por supuesto el hyperpop actual, indistintamente.

‘Britpop’ es una aventura o, mejor dicho, una odisea, por diferentes géneros y sonidos que halla a A.G. Cook -ahora residente en Los Ángeles- en un estupendo estado de forma como productor y renovador pop. Con su barita mágica convierte en oro rosa todo lo que toca. La calidad de sonido es la máxima a la que puede aspirar cualquier productor.

- Publicidad -

Las gemas de ‘Britpop’ están repartidas a lo largo de los tres discos. Los ritmos barnizados de ‘Silver Thread Golden Needle’ -el épico corte inicial- no pueden ser más juguetones y resbaladizos. El laberinto rítmico de ‘You Know Me’ va del duelo de espadas a la rave total. El segundo CD une grunge e hyperpop -esto era posible- yendo del banger de ‘Bewitched’ a la pupa de ‘Without’, dedicada a SOPHIE. En el tercero los sintetizadores de -por ejemplo- ‘Emerald’ son de absoluto primer nivel.

Emerge en ‘Britpop’ la figura de Charli XCX, que pone voz al corte inicial y también al más “pop” del disco, ‘Lucifer’. Sin embargo, también se nota su ausencia especialmente en las canciones del segundo disco. Cuando A.G. Cook coge la guitarra y se pone a cantar, le pueden salir monadas como ‘Green Man’, pero lo cierto es que ni es el mejor compositor, ni el mejor cantante. Sus guitarras distorsionadas suenan a futuro y a gloria al mismo tiempo, pero seguro que Charli habría compuesto con ‘Nice to Meet You’ una canción mejor.

Donde A.G. Cook brilla de verdad es detrás de las máquinas, tocando botones, ajustando tornillos. Las producciones que firma en ‘Britpop’ demuestran que es un escultor inigualable. Tanto cuando mira a las grandes arenas de los 80, como en ‘Soulbreaker’, como cuando saca toda su artillería pesada en ‘Luddite Factury Operator’, como cuando apunta a la discoteca del futuro, como en ‘Equine’, A.G. Cook no deja clavo suelto. Caigas donde caigas en ‘Britpop’ encontrarás una producción que requerirá toda tu atención.