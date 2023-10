Drake / For All The Dogs

En vez de jubilar los versos sobre sus exes, renovar su colección de beats o apostar por un producto más enfocado, en ‘For All The Dogs’ Drake sigue exactamente la misma estela de su último disco en solitario. Aunque el gigante canadiense todavía sea capaz de mantener un nivel técnico bastante alto, con multitud de flows y sorprendentes juegos de palabras, su octavo álbum es un bloque de hormigón de casi una hora y media que incluye algunas de las canciones más insípidas y olvidables que ha hecho en toda su carrera, y parece que tampoco tiene intención de que sea de otra forma.

Durante la campaña de promoción, él mismo habló de un regreso del “antiguo Drake”. Todos entendimos que se refería a que ‘For All The Dogs’ se trataba, pues, de un disco para los fans nostálgicos de proyectos como ‘Nothing Was the Same’ o ‘If You’re Reading This It’s Too Late’. Era una época en la que todavía tenía algo que demostrar. En su lugar, ha lanzado la confirmación absoluta de que está demasiado cómodo en la cima para su propio bien, haciendo parecer que el problema más serio de la mayor estrella de la última década es que su chica no le coge el teléfono.

- Publicidad -

Solo hay dos canciones que cumplirían la descripción que Drake prometió: ‘What Would Pluto Do?’, con tintes a los beats de sus primerísimos proyectos; y ‘8am In Charlotte’, en la que este fluye sobre un sobrio beat de Conductor Williams con punchline tras punchline, regalándonos uno de los no tan frecuentes momentos de lucidez del LP.

El resto de ‘For All The Dogs’, al igual que una peli mala de Netflix, es excesivamente largo. Empieza decentemente, con temas como ‘Amen (ft. Teezo Touchdown)’ o ‘Fear Of Heights’, pero también alcanza unos puntos tan bajos que no es capaz de remontar. Empezando por esta última, que pese a ser uno de los temas más decentes, incluye unas frases que parecen estar dedicadas a Rihanna y son probablemente lo más cringe que vas a leer hoy: «I’m anti, I’m anti / Yeah, and the sex was average with you». Drake corona el verso con «And I had way badder bitches than you, TBH». En fin…

- Publicidad -

‘Virginia Beach’ abre el disco con un clickbait en forma de sample de Frank Ocean (‘Wiseman’) para una canción que no acaba siendo nada especial, pero al menos se diferencia de la decena de beats de trap genéricos que plagan el resto del tracklist. Creía que la producción de ‘Certified Lover Boy’ no podía tener menos alma, pero por desgracia para sus fans, Drake no puede parar de superarse a sí mismo.

Encontramos la típica mezcla de estilos que este siempre suele tocar: R&B casi minimalista, full rap y temas de club. Todos los cortes en los que Drake canta son aburridos, poco inspirados e insulsos como un pan sin sal. ‘Bahamas Promises’, ‘Tried Our Best’, ‘Drew A Picasso’, ‘Members Only’… y la lista sigue. No he podido encontrar ningún elemento melódico que me enganchase, y Drake solía ser un maestro en esto. Por algo está a un hit de igualar a Michael Jackson como artista con más números 1 en Billboard. No sé dónde está el Aubrey de ‘Jungle’, ‘Feel No Ways’ o ‘Passionfruit’, pero aquí definitivamente no. En cuanto a los temas de club como ‘Gently’, fácilmente uno de los peores temas de 2023, o ‘Rich Baby Daddy’, no tienen nada que ofrecer, aparte de un experimento con el drum & bass en esta última que no acaba de cuajar.

Por suerte, Drake todavía sabe rapear, aunque muchas veces el problema es lo insustancial que rapea para ser un artista de 37 años. Las chicas y el flexeo ante sus haters son los temas principales del disco. Hay alguna excepción, como en ‘Away From Home’, en la que rememora sus inicios, asegurando que recuerda absolutamente todo. Asimismo, los ingeniosos juegos de palabras de Drake para describir de mil formas cómo acaba con sus enemigos en ‘Daylight’ (“Like anyone home? We knockin’ niggas / We clumsy as fuck, we droppin’ niggas”), su verso temático con los meses del año en ‘Slime You Out’ o su parte en el cambio de beat de ‘First Person Shooter’ son pequeñas gemas en un proyecto que muestra a Drake en piloto automático la mayor parte del tiempo.

Si eres Drake y lo mejor de tu disco son dos o tres canciones, las colaboraciones (SZA, el góspel de Teezo Touchdown, la maestría de J. Cole…), un interludio de DJ Screw y algunos momentos concretos, es que algo está mal. El artista canadiense ha anunciado que tras ‘For All The Dogs’ se va a tomar un descanso para “centrarse en la salud”, al parecer por problemas de estómago. En teoría, esto durará «tal vez un año más o menos, tal vez un poco más». Te puedes tomar dos años también, Drake. Nosotros también lo necesitamos.