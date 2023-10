Drake y su hijo cuentan las horas con ‘8AM in Charlotte’

El nuevo proyecto de Drake está a poquísimas horas de ver la luz. Después de varios cambios de fecha desde que el rapero anunciara ‘For All the Dogs’, su octavo álbum de estudio por fin se publicará esta noche (o, al menos, eso es lo que se espera). Y, para amenizar este último día de espera, Drake ha compartido ‘8AM IN CHARLOTTE’, una de las pistas que estarán en el disco.

El artista ha decidido dar los buenos días a sus seguidores con esta nueva canción, que ha publicado a través de redes sociales. Sin embargo, ha preferido reservar el lanzamiento oficial del tema para esta noche, pues todavía no se encuentra disponible en ninguna plataforma musical. Este es, junto a ‘Search & Rescue’ en abril y ‘Slime You Out’ con SZA el pasado septiembre, el tercer single de ‘For All the Dogs’.

‘8AM IN CHARLOTTE’ se encuentra en la misma sintonía que el resto de temas del rapero. Pero, en esta ocasión, Drake ha invitado a su hijo a formar parte de la canción. De hecho, es su hijo Adonis quien protagoniza junto a él el video músical. También interviene en la introducción, donde le enseña un dibujo a su padre y este bromea con el precio que le ha pagado por el mismo.

Además, ‘8AM IN CHARLOTTE’ es la continuación a una serie que el cantante lleva haciendo desde 2010, donde ha sacado varias canciones con temática de hora y localización: ‘9AM in Dallas’, ‘5am in Toronto’, ‘6PM in New York’, ‘4pm in Calabasas’ y ‘7am on Bridle Path’. También podríamos incluir en la lista su ‘Do Not Disturb’, donde canta “7 a.m. in Germany, can’t believe that they heard of me”.

Esta noche, finalmente, podremos escuchar el nuevo trabajo discográfico de Drake. Aparte de la que tiene con SZA, se rumorean colaboraciones con Bad Bunny o Nicki Minaj, pero todavía no hay nada confirmado.