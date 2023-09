Drake y SZA se unen en ‘Slime You Out’

A falta de una semana para el lanzamiento de ‘For All The Dogs’, la vuelta de Drake en solitario tras su ‘Honestly, Nevermind’ en 2022, el rapero publica esta tarde ‘Slime You Out’, el primer adelanto del disco. Pero no lo hace solo, pues el nuevo tema viene acompañado de SZA, quien hasta ahora no había colaborado con el cantante y que tal vez la ayude a elevar todavía más su año tras el éxito de los singles de ‘SOS’.

La realidad es que ambos artistas llevan tratando con misterio esta canción desde el pasado miércoles, cuando Drake hizo saber sobre la existencia de la misma. De hecho, no dio apenas detalles, conformándose con la publicación de la portada en Instagram y reservándose el título. La portada, por cierto, es una imagen del momento en que la actriz Halle Berry se empapaba de smile verde en los Nickelodeon Kids Choice Awards de 2012.

La colaboración quedó confirmada en cuanto el rapero etiquetó a SZA en la publicación, que al rato compartió ella misma en la red social. Como reveló Drake durante su concierto en Texas este lunes, la salida del single de su octavo trabajo discográfico era inminente. La espera ya ha terminado y ‘Slime You Out’ se encuentra disponible en todas las plataformas musicales. Para escuchar el resto de canciones que forman parte de ‘For All The Dogs’ habrá que esperar al próximo viernes.



