Tibio debut de Dua Lipa en listas con ‘Radical Optimism’

Dua Lipa acaba de publicar ‘Radical Optimism‘, su tercer disco, y las cifras iniciales son decepcionantes para un lanzamiento comercial de su calibre. Nada más y nada menos que el que sucede a ‘Future Nostalgia’ (2020) y a la era imperial de Dua Lipa.

Dua coloca siete de los once temas de ‘Radical Optimism’ en la tabla global de Spotify, si bien en posiciones discretas. ‘Illusion‘, el mejor debut, sube al puesto 34. ‘These Walls’ entra en el 40 y ‘Houdini‘ saluda desde el 41. Todos marcan en torno a tres millones de escuchas. ‘Training Season‘ en el 42 es el último tema de ‘Radical Optimism’ que aparece dentro del top 50 de Spotify Global registrando cerca de dos millones de streams.

Para encontrar los siguientes debuts de ‘Radical Optimism’ en el chart global de Spotify hay que bajar unas cuantas posiciones: ‘End of an Era’ -el tema inicial- entra en el 91, ‘Whatcha Doing’ en el 155 y ‘Falling Forever’ en el 184, los tres haciendo cerca de dos millones o millón y medio de escuchas. Son datos excepcionalmente discretos para lo que Dua acostumbra. En total, las cifras iniciales de ‘Radical Optimism’ suman 15,9 millones de escuchas.

En un momento en que titanes del pop como Taylor Swift, Beyoncé, Bad Bunny o Ariana Grande están logrando apoderarse de las posiciones más altas de Spotify con todos o casi todos los temas de su disco, en su día de estreno, no está siendo ese el caso con Dua Lipa. Llama especialmente la atención la tibia recepción del disco en Reino Unido: de los temas nuevos solo ‘These Walls’ marca un debut en el puesto 35. El resto de entradas -inferiores- pertenecen a los tres singles publicados anteriormente.

¿A qué se debe la tibia bienvenida a ‘Radical Optimism’? Puede que Dua Lipa haya dejado pasar demasiado tiempo entre el lanzamiento de ‘Houdini’ -el pasado noviembre- y el disco. Puede que el público haya llegado desgastado al lanzamiento de ‘Radical Optimism’ debido a que ni ‘Training Season’ ni ‘Illusion’ han tomado el mundo como ‘Houdini’. Puede que la etapa imperial de Dua Lipa haya acabado y nos encontramos, como ella canta, en el «final de una era». O puede que Dua vuelva a hacer carrera de fondo, como le pasó con ‘New Rules’ y después ‘Dance the Night’, y las primeras cifras no adivinen lo que viene. ‘Illusion’ puede ser el siguiente «grower» del álbum de cara al verano. ¿O está la cosa en el «cult favorite», ‘Falling Forever’?

Debuts globales de ‘Radical Optimism’ (via PopBase):

#34. Illusion — 2,9M

#40. These Walls — 2,77M

#41. Houdini — 2,74M

#42. Training Season — 2,72M

#91. End Of An Era — 1,79M

#155. Whatcha Doing — 1,46M

#184. Falling Forever — 1,38M