‘Noctalgia’ de Vicco ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada, en su afán cohesivo y ochentero, siendo un disco actual. Casi sin featurings, pues el único que hay es de Abraham Mateo rindiendo tributo a la misma Vicco («viccómo me mirabas, viccómo me besabas»), es una rara avis en el pop de 2024.

Victoria Riba, catalana asentada en Madrid desde hace un par de años, nos cuenta en las oficinas de Sony cómo ha sido el proceso creativo de un disco que ha desarrollado sobre todo junto a su hermana, la productora Andrea Riba. Nos habla sobre el directo que ha preparado con banda y que pasa el 25 de mayo por el Ochoymedio de Madrid, entre otras fechas que puedes consultar en su web. Finalmente, le pregunto por su polémico episodio político, por la decepción que supuso en la comunidad LGTB+. SPOILER: ella también está decepcionada.

¿Qué tal estás? ¿Cómo está yendo la promo?

Estoy muy bien. Me siento completa. Que haya salido el disco ha sido como dar a luz a un hijo que se ha gestado durante 3 años. También tengo muchas ganas de que la gente vea el show, en el que llevamos mucho tiempo trabajando.

¿Has ido preparando el directo a la vez?

Ha ido de la mano. El disco está compuesto hace año y medio o dos. Faltaban cosas de producción, grabar voces y tal. Con todo lo que pasó con ‘Nochentera’, no encontramos tiempo en agenda para ir al estudio, y queríamos dar el tiempo que merecía. Algunos temas cambiaron mucho: ‘Como Britney’ es otro rollo total. Teníamos que buscar fechas para ir yo a Barcelona, o que viniera mi hermana. Ha sido agobiante, pero trabajo mejor bajo presión.

Ahora que todo va tan deprisa, ¿cómo ha sido tener el disco compuesto desde hace tanto tiempo e ir viendo las modas pasar?

Sufría por si se quedaba muy atrás. Y emocionalmente estoy en otro momento de mi vida. Este disco habla de un proceso emocional en el que estaba en 2021. Pero no me ha caducado en cuanto a sonido. No me parece antiguo y de hecho han ido saliendo canciones del disco. He disfrutado también de la espera.

El disco es muy cohesivo. No es muy esclavo de las modas. Si me dices que lo escribiste en 2021 sí me puede llevar a ‘Blinding Lights’ o al anterior de Dua Lipa, pero la gracia es que es cohesivo. ¿Te influyeron estos dos artistas?

Me han influido, pero también Ariana Grande, Shakira… Muchas melodías me recuerdan personalmente a Shakira. Soy un poco esponja, me gusta inspirarme en varios sonidos. En muchos géneros más. Pero es verdad que cuando salió el tema de Rauw Alejandro fue como «qué guay que están haciendo esto, porque es música de músicos». Quiero tocarlo en directo con banda.

Lo de Shakira se ve en fraseos, ¿pero entonces los años 80, los teclados, el synth-pop, las producciones de neón… no son especialmente una influencia?

No, no, no. También en producción está presente. Quería refrescar esos sonidos y llevarlos a la actualidad, también por el reto de abrir la mente a las nuevas generaciones que solo escuchan reggaeton o electrónica. Quería traer esa música de antes a la actualidad, con otro tipo de letras. En América funciona mucho, pero me daba miedo que igual en España no. Creo que he encontrado el equilibrio entre España y América.

En América, Javiera Mena es súper fan de Mecano y ha hecho sonar esa música en Los 40 Principales de Chile. ¿Te refieres a eso?

Más la de arriba. Siempre he consumido música en inglés. Por ejemplo Bruno Mars, que me encanta.

Siento ser plasta con lo de los 80, pero cuando la gente habla de la Movida, ahí hay un montón de cosas muy diferentes.

Totalmente.

No es lo mismo Hombres G que Alaska, Mecano que la Orquesta Mondragón. Tu música es la parte new-wave, de gancho instrumental con teclados como Depeche Mode. Y es lo que me parece que diferencia tu proyecto de otros. No sé hasta qué punto es tu identidad, el pop electrónico, o es algo circunstancial.

Hay un elemento de patchs y sintes que me gusta mucho en la producción. Me llevan a un limbo, a una atmósfera, me ayudan a fluir. Muchos temas los empiezo yo con sintes, me gusta mucho ese instrumento. Pero me gusta explorar sonidos y géneros. Este disco es esto porque me apetecía hacer este pack de temas, muy marcado y dejarlo así. Pero yo sé que en el futuro voy a cambiar, porque soy de cambiar como persona.

¿Cómo has desarrollado el disco sin incursiones de otros estilos?

Venía de tirar muchos temas sin dirección. ‘Por las calles’, ‘Un trozo de ti’, ‘Pizza’ que es reggaeton… Yo estaba probando varios sonidos, estaba buscando en qué hueco podía encajar en el mercado español. Y no ha sido hasta este disco que me he encontrado como artista. Me cuesta mucho definir solo una línea. No me gusta tener fronteras. Pero en esta me sentía a gusto con una serie de canciones para este disco.

Y ahora que te has encontrado como artista vas a cambiar…

(risas) Sí, me encanta encontrarme y desencontrarme. Renacer muchas veces.

El disco cohesivo no es una cosa muy de tu generación. ¿Te has criado escuchando discos o escuchabas en playlists un poco de todo?

He vivido ambas etapas. He crecido con los discos de los Beatles, Supertramp y los Rolling Stones de mi padre. Y mi madre escuchaba Mecano, David Bowie… Y luego pasé a la era más digital o más de CD’s. Aguilera, cuando aún se consumían discos. Con Katy Perry y Rihanna ya tiraba más de canciones. Luego Ariana Grande. A día de hoy cuesta escuchar un disco entero. Eso ya se fue desvaneciendo.

¿Tienes un mánager, un sello, Sony, alguien de tu entorno, que te haya dicho que hicieras featurings un poco más latinos porque no estabas entrando en playlists después de ‘Nochentera’?

No, realmente no.

¿Ni tú misma te has puesto esa presión?

Igual eso sí. Quería hacer alguna colaboración más, por adaptarme un poquito. Quería que alguien se sumara a mi estilo, no yo al suyo. Pero no ha sucedido. No me hace falta nadie más en el disco.

Es muy raro ya que no haya featurings en el disco o casi. Antes obligaban a los artistas, pero es que últimamente son los artistas mismos los que se lo autoimponen, contactan a través de DM, etc.

Estamos en una era de compartir la música. Hay tanta oferta que tienes que ayudarte entre artistas. Es complicado que una canción en solitario funcione. Alucino con que ‘Nochentera’ haya funcionado sola. Colaborar te abre al fandom de la otra persona. Ha sido arriesgado decir «lo saco sola, pa’lante».



¿No ha sido tentación sacar un remix de uno de los muchos singles, con alguien? ¿Ningún nombre sobre la mesa?

Sí, iba a entrar una colaboración, pero no pudo ser por tiempos. Me apetecía mucho. Es un artista muy diferente a mí, tenemos algo pendiente. Quizá en el futuro.

¿Era para una de las canciones que conocemos?

Era para la nueva que sale el 25 (de mayo). Sale una edición deluxe, con un tema nuevo, y en ese tema tenía que entrar una persona.

¿Te han dado los 8 discos de platino por ‘Nochentera’?

Creo que estamos esperando a los 10 (risas) Que no creo que lleguen, pero bueno, algún día.

¿Nunca fue una opción acelerar el disco para aprovechar ese tirón?

Literal que no tenía tiempo ni de hacer lavadoras. Mi casa daba pena. Era imposible ordenar eso. Además, como trabajaba con mi hermana, y ella está en Barcelona… Lo intentamos hacer a distancia pero curramos muy bien presencial.

¿Cómo os habéis organizado?

Ella co-produce el disco, es la directora musical de mi banda, y está en la banda. Yo compongo melodía y letra, sobre beats o producciones que me hago yo. Pero no me quedo muy encima de la producción. Sé qué melodías o sintes quiero y qué instrumentos quiero, pero no me quedo horas con los detalles. Eso lo hace alguien más técnico.

¿Siempre has compuesto así?

Yo era piano y voz. Hasta 2016 que empecé a estudiar producción musical, y se me abrió un mundo.



En la gala 0 de Benidorm Fest despistaste mucho con aquel show acústico…

Estaba pensadísimo. Quería mostrar mi parte emocional, porque luego íbamos con un tema muy chicle. ‘Nochentera’ es un tema de entretenimiento, pero quería que vieran mi parte emocional. ‘Memoria de pez’ no está en el disco por tema de producción porque no encajaba. Como varios que se han quedado fuera. Pero era el primero que salió, el punto de partida. Y luego boom, plot twist (risas).

¿Crees que ‘Nochentera’ se habría entendido en Europa? ¿O cómo la habrías hecho entender? Tiene tantas cosas graciosas que son súper España…

Sí, pero opino que la melodía es muy anglo. Mis influencias son de ahí. Compongo en ingés, chapurreo palabras pensando en Ariana, Dua Lipa… Creo que por melodía podría haber ido guay. Y luego me ha llegado que el tema ha sonado en UK, Turquía, Suiza… y de repente igual sí. Pero nunca se sabe.

Ese «Sube, Mari, sube» es casi más español que Almodóvar. No sé si Ariana Grande cantaría eso.

Of course no (risas)

¿Fue una canción rápida de hacer?

Se creó en 2 sesiones diferentes. Entré al estudio y los productores Kickbombo tenían un beat mucho más lento, en otro tono más grave, que me recordaba a un vibe como ‘Tiroteo’. Tenían grabado el «como una noche ochentera, toda la noche entera» porque lo había soñado uno de ellos, Rubén (Pérez). Solo eso y súper lento, como para hombre. Yo tenía 7 temas del disco, que ya eran muy 80’s y me pegaba. Pensé: «Me mola, es catchy, pero es grave y lento. Le subiría el tempo, le cambiaría el tono». Y pensando en el estribillo me trababa, así que quise hacerlo «nochentera» pensando en el público, para que fuera más fácil de cantar a grito pelado. Ese día montamos el estribillo y el puente «tu boquita de fresa».

Me fui a casa, pasaron días y semanas. Yo me inspiro mucho escuchando un trozo en el coche, duchándome… y entonces salió la idea de prepararme para la fiesta: «Sábado noche, 1980». Como cuando era adolescente, momento de espejo y videoclip. Salió lo de «y me pongo pibón» y que ahí se vaciara el beat. Nos reunimos, la acabamos, y ya la terminamos de cervezas, con mis amigos en casa.

¿Decías que ‘Como Britney’ es la canción que más había cambiado?

No iba ni a entrar. Era mucho más lenta. Tenía rollo hip hop, súper oscura, con batería orgánica. Hice la demo con guitarra eléctrica. Era como muy Nathy Peluso. La retocamos con Manuel, nos subieron el tempo como 10 o 15 bpm. Pusieron batería ochentera para que compartiera sonoridad. Y caminó. Funcionó bastante.

En la nota de prensa de Sony pone que esta canción es más adulta o madura. No sé si es necesario para un primer disco… ¿La ves más adulta?

La veo más oscura, como más seria. Pero a la vez tiene mucho punch. Es una canción con actitud, te diría.

¿Te identificas con Britney?

Es una gran inspiración. He consumido Britney casi toda mi vida. Admiro cómo ha salido adelante con todo. Me parece una guerrera. El guiño es porque te sientes como intoxicado. Esa relación te ha desgastado tanto que te sientes intoxicada como Britney Spears. Es una referencia a ‘Toxic’.



En la letra de ‘Misiles’ dices «solo escribo sobre desamor y esa no soy yo». ¿Quién eres tú, entonces?

En realidad sí que escribo sobre desamor (risas) En ese momento quería decir «quiero hablar de cosas felices, porque yo soy muy feliz». Y ahí estaba despechada. Pero me encanta hablar de desamor. Es lo que más nos inspira a todos los compositores.

En las canciones que has escrito estos últimos años, ¿también hablas de amor entonces?

Totalmente, el amor siempre me va a inspirar. Hay canciones divertidas y pícaras que se vienen.

De política creo que no vas a escribir…

No, ni hablar tampoco (risas)

Para alguna gente ha sido muy decepcionante…

Para mí también.

… sobre todo para el colectivo LGTB+…

Correcto.

… que en un juego te posicionases más cerca de Ayuso que de Pedro Sánchez.

Yo no hablé nada de ellos, simplemente se me preguntó en unos juegos, cuando estaba preparándome para una actuación o para unas nominaciones: «Di algo bueno o malo». Yo no conocía a Ayuso. Ahora no me metería ahí. Pero mis valores como artista se han visto. Y sé cómo soy. Nunca voy a estar a favor de algo que vulnere los derechos humanos. Y ya está. Me sorprendió que mucha gente del colectivo me tirara mucho odio.

«Yo no conocía a Ayuso. Ni me posicioné ni lo voy a hacer nunca. Pero nunca voy a estar a favor de algo que vulnere los derechos humanos»

Pero es que Ayuso ha derogado leyes trans y tú tampoco saliste corriendo a decir… lo que me acabas de decir ahora.

¿Pero cómo podéis creeros eso? Yo no he dicho nada. Si se pide un respeto, que se dé a los demás.

También recuerdo que Russian Red, en esta misma compañía, sufrió un backlash al decir que estaba más cerca de la derecha que de la izquierda. Yo la defendí…

En ningún momento me posicioné, ni lo voy a hacer nunca. Pero creo que se puede intuir por dónde van los tiros.

¿Ahora lo gestionarías de otra forma?

Claro, se aprende por el camino.

¿Es el momento en que peor lo has pasado como artista?

Sin duda. Sí, sí, claro.

¿Alguna reflexión? ¿Alguna canción en camino sobre el qué dirán, como las de Raphael?

(risas) Varias reflexiones. Que estoy en una posición importante porque lo que digo tiene trascendencia o al menos la tuvo. Y que Twitter es malísimo. La gente tiene mucho odio dentro y no puede ser.