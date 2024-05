‘Radical Optimism’ de Dua Lipa es más amable que radical

Dua Lipa publica hoy su nuevo disco, ‘Radical Optimism‘, uno de los más esperados de 2024 en el plano internacional. El sucesor de ‘Future Nostalgia‘ (2020) se ha hecho esperar cuatro años y, lógicamente, ofrece un sonido diferente al de aquel, aunque no tan diferente en ciertos puntos. Ni tan radical: en ‘Radical Optimism’ es «optimismo» la palabra clave.

Dua ha disputado las afirmaciones que ubicaban el primer single del álbum, ‘Houdini‘, en el terreno de la música disco. Ella no se ha juntado con Kevin Parker de Tame Impala y Danny L. Harle para que la gente diga que está haciendo lo mismo de antes. Dua tiene razón: ‘Houdini’ es una producción electro, más dura y oscura que cualquiera de las incluidas en ‘Future Nostalgia’. En sonido, ‘Houdini’ plantea una evolución y, como single, el tiempo le ha dado la razón: su paso por listas no ha terminado meses después de su estreno.

Las supuestas influencias de la psicodelia, del britpop y de grupos como Massive Attack, Oasis o Primal Scream no se han hecho notar tanto en los siguientes sencillos. En esas coordenadas es localizable -más o menos- el segundo single, ‘Training Season‘, ya más disco, pero también más sesentero en el plano melódico. Sin embargo, el tercer adelanto, ‘Illusion‘, no disimula su proximidad al sonido ‘Future Nostalgia’. Es hermana de ‘Hallucinate’ hasta en nombre.

Pero el sonido de ‘Houdini’ era eso, una «ilusión». En realidad, ‘Radical Optimism’ no suena tan contundente en ninguno de sus puntos. La propuesta es más amable que «radical». ‘These Walls’, el «focus track» de hoy, es directamente indie-pop y las aproximaciones a la música disco son varias a lo largo del álbum y se suceden entre el día (‘End of an Era’) y la noche (‘Whatcha Doin’). Indecisa, ‘Anything for Love’ no sabe si ser interludio o canción.

En ‘Radical Optimism’ también la nostalgia está presente, aunque pone la mirada no en los setenta y ochenta, sino en los dosmiles. La producción es rica en matices y texturas y, en ciertos puntos, como ‘French Exit’ o la latina ‘Maria’, se pone sobre la mesa la inspiración mediterránea del álbum, expuesta ya en su portada. Pero quizá no era el sonido All Saints de ‘Happy for You’ lo que el público esperaba encontrar en el álbum después de las influencias citadas ene entrevistas.

Dua está riendo última visto el rendimiento comercial de ‘Houdini’ y ‘Training Season’. Dos temas que, sin haber alcanzado el número 1 de las listas globales, están demostrando una longevidad que contradice los señalamientos de supuesto «flop», infundados. Es posible que la magia de ‘Radical Optimism’ también florezca con el tiempo. De momento, la portada no puede ser más simbólica: Dua se moja, sí, aunque permanece alejada del peligro.

