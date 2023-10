Drake canta ‘Gently’ en español con Bad Bunny: los memes

Drake ha lanzado hoy su octavo trabajo discográfico, ‘For All the Dogs’. Después de varias semanas de espera, el rapero ha publicado un álbum completamente nuevo con hasta 23 canciones.

Entre los invitados se encuentran 21 Savage, SZA o Chief Keef. Sin embargo, la colaboración que más está dando que hablar es ‘Gently’, aquella en la que Drake y Bad Bunny vuelven a unirse musicalmente.

- Publicidad -

Esta no es la primera vez que el estadounidense y el puertorriqueño cantan juntos. De hecho, la primera vez que lo hicieron ya fue un éxito absoluto. Con más de mil millones de reproducciones en Spotify desde entonces, en 2018 Drake acompañaba a Bad Bunny en su tema ‘MÍA’, perteneciente a ‘X 100PRE’.

Ahora es Bad Bunny quien le devuelve el favor al rapero y colabora con él en su nuevo disco. Pero la canción llega con sorpresa: al igual que hiciera en ‘MÍA’, Drake vuelve a rendirse al español en ‘Gently’. Apenas hay versos en inglés en toda la canción, sobresaliendo por ello del resto del álbum.

- Publicidad -

El español, eso sí, es muy particular. En esta ocasión, Drake opta por el espanglish, dejándonos frases como «I’ve been El Chico for cincuenta años». Como era de esperar, las redes sociales no han tardado en opinar sobre este tema dembow y la vuelta de Drake en su intento por cantar en español.

Escucha la canción a continuación, y debajo, disfruta de los memes.



Drake cantando en español pic.twitter.com/69VyvQdDxO — san benito (@inbenitowetrust) October 6, 2023

- Publicidad -

#ForAllTheDogs Bad Bunny really got Drake spitting in Spanish “me gusta su culaso” “le da hasta abajo, le gusta este tamaño” 😂😂😂😂 pic.twitter.com/OVRBpYIT3B — el¡  (@3li3z3) October 6, 2023

Alguien sabe si es posible desescuchar esto? Drake cantando en español es de las cosas más cringe que he visto nunca pic.twitter.com/Vu0f7Vd3dA — romanlu 🎧 (@romanluque__) October 6, 2023

drake rapeando en español es el traductor de google — marquitos (@marcgellida14) October 6, 2023

Drake cantando español parece una de esas IA pic.twitter.com/icKrKauNh9 — Jorgecz (@Ca_zaar) October 6, 2023

drake cantando en español en gently pic.twitter.com/b2T6WludMU — lil diego (@lildiegol) October 6, 2023