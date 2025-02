Drake & PARTYNEXTDOOR / $ome $exy $ongs 4 U

Después de participar en el beef mediático y comercial más despiadado en lo que llevamos de siglo, y del cual no salió muy bien parado, Drake aborda el tema en ‘GIMME A HUG’: «Que le jodan al beef / Yo estoy para que se prenda la fiesta». Por desgracia, es difícil imaginar a alguien reproduciendo ‘$ome $exy $ongs 4 U’ en ese contexto. En todo caso, en una tienda de ropa. Muy de fondo.

PARTYNEXTDOOR, que tiene un papel bastante secundario en el proyecto (A 21 Savage ya le tocó), aclaró en sus Stories de Instagram que este es un disco «para follar», no «para sentarse y analizar». Creo que nadie en su sano juicio pensaría que ‘SSS4U’ tiene ese propósito. Por otro lado, no es excusa suficiente para hacer el R&B más olvidable, blando y soso de la carrera de ambos artistas.

La primera parte del disco está plagada de temas capaces de ponerte en coma. Los beats, minimalistas y construidos en torno a samples vocales ahogados en filtros, están en la línea de todo lo que ha ido sacando Drake desde ‘Certified Lover Boy’. La idea del canadiense centrándose totalmente en su faceta de cantante era bastante atractiva. Suscribo lo que dijo Kendrick en ‘euphoria’: «Me gusta el Drake de las melodías». Sin embargo, es justamente el elemento que menos funciona.

Dejando de lado lo ultraprocesada que suena la voz de Graham, no hay por donde coger el estribillo tartamudeado de ‘SOMETHING ABOUT YOU’ o las melodías sin rumbo de ‘CRYING IN CHANEL’ o ‘CELIBACY’. Las letras tampoco suman. En esta última, Drake le ruega a una chica que rompa su racha de celibato con él. Se agradece el cambio de ritmo cuando le da por rapear, como en ‘SMALL TOWN FAME’. Aun así, lo más relevante de este tema son sus menciones a Tate McRae y Charli xcx: «Ella acaba de tener un verano BRAT».

Hay muy pocas frases citables en el LP, lo cual es raro para ser Drake. Seguramente, lo que más quede en la memoria de la gente, y ya se está empezando a notar, es la infame ‘MEET YOUR PADRE’. A Drake le da por «cantar» en español y nada de lo que escriba va a hacerle justicia: «Text your friends, ‘¿qué pasa?’, vamos, bring them to mi casa, por favor».

El beat está claramente inspirado por el artista invitado, el mexicano Chino Pacas, y por ello se transforma en un corrido hacia el final del tema. Lo que más desconcierta son los «¡Quillo!», «¡Sevilla!» y «¡Triana!» en los adlibs. Si algo se saca en claro es que Drake no sabe dónde está ubicado.

‘SSS4U’ empieza y acaba decentemente. ‘CN TOWER’ es una atmosférica introducción dedicada a la torre más alta de Toronto en la que funciona todo lo que después falla en el disco. Drake no se esfuerza demasiado, pero casa muy bien con la canción: «La ciudad es bonita cuando está muerta, como una flor», canta en el hook. Por otro lado, la extensa ‘GREEDY’ tiene una de las letras más interesantes y una satisfactoria, aunque discreta, melodía. No obstante, llega demasiado tarde en el tracklist.

Los highlights del disco, y potenciales hits, son dos canciones que no tienen absolutamente nada que ver con el resto de temas. ‘NOKIA’ muestra a un Drake divertido y que no se toma en serio pasándoselo bien en un colorido beat. Esta sí podría levantar una fiesta.

Por último, ‘DIE TRYING’ es una canción única en la carrera del canadiense. Este recluta a Yebba para soltar su lado más vulnerable sobre un beat de pop acústico, con guitarra, tres acordes y todo. Además, es de las poquísimas melodías que sí se quedarán en tu cabeza. Muchos verán esta canción como algo embarazoso («Solo soy un tipo cariñoso y apasionado»), y la producción es algo pocha, pero al menos es capaz de provocar algo.