Drake & 21 Savage / Her Loss

Drake ha aprovechado el enorme tirón de ‘Jimmy Cooks’, de lejos la canción más exitosa de ‘Honestly, Nevermind’, y ha demostrado lo inteligente que es lanzando todo un LP con el mismo sonido y en «colaboración» con 21 Savage. Digo «colaboración» porque en muchos aspectos ‘Her Loss’ se siente más como un proyecto en solitario de Drake que como lo que pretende ser.

En ‘On BS’, 21 Savage rapea «I jump on your song and make you sound like you the feature», que irónicamente es exactamente lo que hace Drake con él en este disco, que en teoría debería ser 50/50. En un revelador porcentaje se estima que el tiempo de performance de Drake se sitúa alrededor del 70%, lo cual, exclusivamente hablando de ‘Her Loss’, está lejos de ser un cumplido. Aparte, la inmensa mayoría de beats suenan como los que hemos escuchado cientos de veces en la discografía del canadiense. Algunos son minimalistas y otros pretenden ser bangers, y ahí termina la variedad.

- Publicidad -

A excepción de ‘More M’s’, producida por Metro Boomin, no hay ningún intento por parte de Drake de adentrarse en el estilo de 21 Savage. Es como si Drake le hubiese invitado a su mundo, más que intentar crear una mezcla de ambos. Es una pena, porque ya desde hace un tiempo, con discos como ‘Savage Mode II’ o ‘I Am > I Was’, 21 Savage ha demostrado que tanto su estilo como lo que cuenta son más interesantes que cualquier barra sobre sexo de Drake.

Claramente lo peor de este proyecto es eso, Drake y sus avergonzantes barras. La lista de ejemplos es eterna porque en cada canción hay unas cuantas. Hay que tener en cuenta, antes de indagar más, que ya desde el nombre del disco («Ella se lo pierde») nos están dando pistas de por donde van a ir los temas principales del LP. Es decir, desde el principio ya no pintaba bien. En ‘Spin Bout U’, que tiene uno de los mejores beats del proyecto, Drake no puede evitar sonar como un niño pequeño cuando dice «Four words when I think about them is crusty, musty, dusty, rusty / Eight words when I think about us is fuck me, fuck me, fuck me, fuck me».

- Publicidad -

Barras como «Way that I ran, you’d think I was Iranian» o «I blow half a million on you hoes, I’m a feminist» no deberían ser permitidas en un disco cuyos temas tienen mínimo cinco escritores acreditados. Esto, por no hablar de la inmensa cantidad de versos que Drake dedica a, directamente, degradar a mujeres. El hip hop siempre ha tenido una tendencia machista en sus letras, pero aquí Drake lo eleva a otro nivel, provocando además muchísimo cringe en el proceso. Por supuesto, hay canciones de amor y temas en los que Drake es un tanto vulnerable, pero por desgracia ‘Her Loss’ no es así todo el tiempo.

Una de las grandes polémicas del disco recae sobre las barras que supuestamente le dedica Drake a Megan Thee Stallion en ‘Circo Loco’, en las que acusa a la rapera de mentir sobre ser disparada en 2020 por Tory Lanez. Lil Yachty, que tiene créditos de producción en bastantes canciones, ha salido a desmentir estos rumores. Incluso si esto fuese un malentendido, Drake no es idiota y estoy seguro de que sabía perfectamente como iba a reaccionar la gente. Da igual si la barra iba para ella o no, porque la respuesta de Megan en Twitter sigue siendo válida: «Dejad de usar mi tiroteo para ganar fama».

En cuanto al apartado musical, en la hora y 33 segundos de duración de ‘Her Loss’ no hay ni un solo atisbo de novedad, sorpresa o elemento fuera de lo común para estos artistas. Todo está anticuado. Lo más cercano a esto sería la primera parte de la base de ‘Broke Boys’, casi industrial, y el sample de ‘One More Time’ en ‘Circo Loco’, que es uno de esos que solo artistas como Drake o DJ Khaled se pueden permitir pagar. Además, la forma de usarlo es la más obvia y perezosa que se les podría haber ocurrido.

Dicho esto, nadie escucha un proyecto de Drake para estar al tanto de la vanguardia musical del momento. La producción, aunque redundante, no está nada mal. ‘Privileged Rappers’, ‘Middle Of The Ocean’ y ‘Rich Flex’ contienen algunos de los beats más interesantes del proyecto y esta última es un inicio muy sólido para ‘Her Loss’. De hecho, en el último verso de la canción Drake rapea tan bien que hasta llegas a pensar que el resto de la tracklist promete. La realidad es que prácticamente el resto de temas son totalmente mediocres, pero hay joyitas escondidas.

La mejor canción de ‘Her Loss’ es ‘Middle Of The Ocean’, irónicamente, una en la que solo participa Drake (una de cuatro en total). Las razones de por qué destaca tanto son simples. Drake canaliza sus mejores tiempos y, en medio de un festival de fanfarronería barata y vergüenza ajena, el canadiense nos regala un tema clásico de su discografía, de cuando sí tenía cosas que contar. Es tan buena canción y desentona tanto con el resto que parece que Drake se guarda todo su talento para esta.

Drake es un conformista por naturaleza y la verdad es que no le puedo culpar, porque le funciona mejor que a nadie. ‘Her Loss’ no es tan pobre como ‘Certified Lover Boy’; hay un mínimo de inspiración, aunque sea en canciones sueltas, y se beneficia mucho de la presencia a cuentagotas de 21 Savage. Sin embargo, este disco y ‘CLB’ siguen siendo pruebas fehacientes de que Drake ya no tiene nada nuevo que contar y de que ahora sus barras solo sirven para captions de Instagram.