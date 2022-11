Drake ha lanzado hoy ‘Her Loss’, su esperado álbum colaborativo con 21 Savage, y además de tirarle beef al marido de Serena Williams y a Kanye West, le ha dedicado una desafortunada barra a Megan Thee Stallion sobre su incidente con Tory Lanez en 2020. Tan desafortunada ha sido que la rapera de Texas se ha visto obligada a responderle con varios tweets.

El verso en cuestión está sacado de la novena canción del LP, ‘Circo Loco’, y en él Drake exclama: «Esta zorra miente sobre ser disparada, pero sigue siendo una semental» («This bitch lie ’bout getting shot but she still a stallion»). En julio de 2020, Megan aseguró que Tory Lanez le disparó en el pie después de una fiesta, pero el rapero negó los hechos. El caso se resolverá en un juicio el 28 de este mes.

Nueve minutos después del lanzamiento de ‘Her Loss’ la rapera llevó a Twitter sus pensamientos sobre el verso en el que Drake le acusa de mentir sobre ser disparada. «Sé que soy muy popular, pero tenéis que dejar de poner mi nombre en teorías conspiranoicas de mierda en vuestros versos». En otro tweet, Megan empezó a tomarse el asunto con más seriedad: «Dejad de usar mi tiroteo para ganar fama… ¡¿Desde cuándo coño es guay bromear sobre mujeres siendo disparadas?!»

En el mismo mensaje, la artista detrás de ‘Traumazine’ habló de forma más general sobre los raperos masculinos, criticando como estos «están listos para boicotear zapatos y ropa pero se cagan en una mujer negra cuando dice que uno de vuestros colegas la maltrató». En un tercer tweet, Megan avisó de que todo cambiará «cuando los putos hechos salgan a la luz» y le pidió a sus fans que recordasen «a todos vuestros raperos favoritos que apoyaron al tipo que disparó a una mujer».

En el último mensaje, Megan Thee Stallion abordó el hecho de que desde el tiroteo ha tenido que defenderse constantemente de personas acusándola de haberse inventado todo. «Me defiendo y ya estoy haciendo demasiado… esto nunca acaba y no ocurría hasta que dije que había sido disparada».

I know I’m very popular but y’all gotta stop attaching weak ass conspiracy theories in bars to my name lol Niggas nor hoes EVER address me or @ me WITH a fact or receipts. I AM CLOUT BITCH keep sucking my pussy — TINA SNOW (@theestallion) November 4, 2022

Stop using my shooting for clout bitch ass Niggas! Since when tf is it cool to joke abt women getting shot ! You niggas especially RAP NIGGAS ARE LAME! Ready to boycott bout shoes and clothes but dog pile on a black woman when she say one of y’all homeboys abused her — TINA SNOW (@theestallion) November 4, 2022

And when the mf facts come out remember all y’all hoe ass favorite rappers that stood behind a Nigga that SHOT A FEMALE — TINA SNOW (@theestallion) November 4, 2022