Megan Thee Stallion ha hablado públicamente, por primera vez, sobre el incidente que sufrió en 2020 cuando fue víctima de varios disparos por parte del rapero Tory Lanez. El caso se resolverá a finales de este año en los tribunales.

La autora de ‘Good News‘ ha aparecido en la televisión estadounidense para contar su versión de los hechos. Explica que volvía junto a Lanez y sus amigos de casa de Kylie Jenner, que celebraba una fiesta, cuando dos de sus amigos empezaron a discutir en la parte trasera del coche. Ella llegó a apearse del coche, harta de la discusión, pero volvió al automóvil por insistencia de ellos.

Una vez sentada en el coche, Megan recuerda que la discusión solo fue a peor y que, en seguida, empezó a escuchar gritos y a continuación disparos. «Todo pasó muy rápido», indica. La artista vio que Tory Lanez le disparaba mientras exclamaba «baila, zorra» y recuerda que intentó no moverse demasiado «por si acaso me disparaba en algún lugar muy importante y me mataba».

FULL: Megan Thee Stallion details the night of alleged shooting, says she regrets lying about stepping on glass, denies ever having a sexual relationship with Tory Lanez and can’t wait til all the facts come out in court (@CBSMornings) pic.twitter.com/nVL5sSc0hb

— Glock Topickz (@Glock_Topickz) April 25, 2022