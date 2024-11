Lil Nas X anuncia disco y Sega Bodega le acusa de plagio

Lil Nas X no para de liarla. Ya tuvo que pedir disculpas por la promoción de ‘J CHRIST’, su single de regreso, aunque probablemente ni te acuerdes. El cantante de ‘MONTERO’ ha anunciado que este viernes saldrá un nuevo single titulado ‘Light Again’, que a su vez formará parte de un disco llamado ‘Dreamboy’. El problema viene con la portada del disco, claramente inspirado en Sega Bodega.

Las semejanzas con la portada del single ‘Angel On My Shoulder’, de 2021, son evidentes a primera vista. El propio cantante irlandés ha respondido al anuncio de Lil Nas X: «Ni siquiera intenta darle un giro», comenta Bodega, que ha colaborado anteriormente con artistas como Caroline Polachek, Björk y Rosalía. El single pertenece al álbum ‘Romeo’, lanzado hace tres años.

Hasta que no han empezado a lloverle comentarios señalando las similitudes, Lil Nas X no ha dicho nada sobre la inspiración de la portada. Su última Storie de Instagram se trata de la portada de Sega Bodega y una única palabra en grande: «Referencia». Claramente, no había consultado nada con el irlandés antes de hacer la portada.

Sobre el nuevo proyecto, Lil Nas X ha escrito que «no es solo un disco»: «Soy yo lidiando con la pérdida de lo que fue alguna vez y luchando por un nuevo mundo».