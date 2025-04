Haim abandonan «la vergüenza» y «las pollas» en su cuarto disco

Durante su último concierto en Los Ángeles, Haim han anunciado la llegada de su esperado disco. Este se titula ‘I quit’ y estará disponible el próximo 20 de junio. En el mismo evento también debutaron dos nuevas canciones e invitaron a Addison Rae al escenario.

El comienzo de la actuación fue un vídeo en el que se podía leer el título del disco, seguido de distintas variaciones, como «Abandono lo que no me sirve», «Abandono el pensar demasiado», «Abandono la vergüenza», «Abandono las pollas» y «Abandono que me importe lo que piensas». Acto seguido, revelaron la fecha de lanzamiento del álbum.

Haim empezaron tocando su último single, ‘Everybody’s trying to figure me out’, y siguieron con el primer adelanto de esta nueva etapa, ‘Relationships’. Entre medias, debutaron ‘Down To Be Wrong’, el nuevo single, ya disponible, y ‘Blood On The Street’, que contó con la aparición de Addison Rae. Esta se limitó a bailar y deambular por el escenario.

La portada del álbum, revelada esta misma tarde, ha sido fotografiada por Paul Thomas Anderson, amigo de la familia Haim y frecuente colaborador de la banda. Este ya dirigió los vídeos de ‘Man From The Magazine’ y ‘Summer Girl’, además de fichar a Alana Haim para las películas ‘Licorice Pizza’ y la próxima ‘One Battle After Another’.





Addison Rae joins HAIM onstage at their latest show. https://t.co/iOoQDjrW3R — Pop Crave (@PopCrave) April 24, 2025