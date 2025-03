Haim sacan lustre a un descarte de 2017 en ‘Relationships’

Hoy el mundo es un poco mejor porque Haim están de vuelta. Las autoras de ‘Women in Music Pt. III‘ (2020), uno de los mejores discos del siglo XXI, han lanzado el primer adelanto de su cuarto álbum, en el que ponderan el valor de las relaciones sentimentales en su vida.

En ‘Relationships’, Danielle, Este y Alana reflexionan sobre por qué caen, una y otra vez, en relaciones malsanas que duran «diecisiete semanas» (cabe apuntar que Este se ha comprometido recientemente) y que ni siquiera parecen basadas en una «amistad». Relaciones que parecen fundadas en el amor, pero que colapsan como castillos en el aire. Se preguntan si su manera de abordar las relaciones es herencia de sus «padres», o síntoma de su juventud. La conclusión es que no tienen ni la más remota idea de cómo hacerlas funcionar. Ni ellas, ni nadie.

Como resultado, Haim optan por permanecer solteras. Quizá, por eso, el sonido de ‘Relationships’ es ligero y veraniego pero melancólico. En su estilo tan personal, Haim proponen una mezcla de soft-rock, R&B y funk que cambia de beat en su segunda mitad, apuntando a un hip-hop de corte psicodélico. El videoclip, co-protagonizado por el actor Drew Starkey, es un caramelo de tonos pastel.

‘Relationships’ también suena similar a las Haim de los tres anteriores discos, y la razón es que es una canción escrita en 2017. Haim la compusieron durante las sesiones de ‘Women in Music Pt. III’ (fue la primera que escribieron), el mismo año en que lanzaron su segundo álbum, ‘Something to Tell You‘, pero la guardaron en un cajón hasta que tuviera sentido recuperarla.

Haim han trabajado en ‘Relationships’ y en su cuarto álbum con el productor Rostam Batmanglij, es decir, por primera vez no han picado piedra con Ariel Rechtshaid en el estudio. En una entrevista con i-D Magazine, Daniele cuenta que Rostam es más rápido y espontáneo trabajando, y que Ariel es todo lo contrario. Sin embargo, Ariel aparece como co-autor de ‘Relationships’, junto a Tobias Jesso Jr., al ser una pieza antigua.

En la misma entrevista, Haim revelan que su nuevo disco se abre con un tema llamado ‘Gone’ que samplea el coro de ‘Freedom ’90’ de George Michael. No extraña que la portada de ‘Relationships’ recree la famosa foto de Nicole Kidman recién divorciada de Tom Cruise a la salida del juzgado: de libertad parece ir la cosa.