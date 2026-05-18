Lo que faltó en La Casa de la Música

El Festival de Eurovisión ha perdido varios millones de espectadores en su edición 2026. Además de la salida de países como España y Países Bajos, dada la presencia de Israel, su seguimiento se ha desplomado de manera significativa en lugares tan estratégicos como Francia y Reino Unido. También la audiencia caía un 14% en el directo de Youtube, pese a que era la única alternativa para públicos como el español.

RTVE ideó para este sábado un programa musical alternativo de casi 3 horas, coincidiendo con el Día Internacional de la Convivencia en Paz que le ha salido bien sólo en parte. La audiencia no ha respondido especialmente, pues el programa solo obtuvo un 9% de share, quedando por detrás de ‘La Voz Kids’ o incluso del cine de Cuatro, aunque al margen de los resultados comerciales, la decepción de la cadena pública fue artística.

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Si algo da Eurovisión es espectáculo y eso es lo que se echó mucho de menos en la apuesta de RTVE. Sobre todo porque en la edición navideña de «La Casa de la Música», Amaia sirvió, con una presentación muy cuidada y visual de ‘Aralar’, que pensamos erróneamente que sería el punto de partida de este especial. Pero nada que ver. La mayoría de artistas, como Mónica Naranjo, Pablo López o Mikel Erentxun, optó por una presentación muy austera, volcada en la voz o en la canción, y no tanto en el espectáculo televisivo. Hasta esa bestia escénica llamada Chanel apareció tumbada, rodeada de colores ocres -ahora que se acerca el verano-, para reivindicar su medio tiempo ‘Es tan fácil’. Puede ser su mejor tema en un par de años, pero al sustituto de Eurovisión le pedíamos al menos un par de trucos escénicos que nos sorprendieran.

Entre los pocos que apostaron por una escenografía mínimamente imaginativa, José Mercé a techo descubierto; Ultraligera, tirando de garaje y fieles a sus raíces; o Miranda!, que pasaron de ser entrevistados en un sofá a ofrecer un videoclip de ‘Despierto amándote’, en una versión sin bailamamá. También se anunció que los argentinos realizarán la canción oficial de la Vuelta Ciclista, sellando la relación directa entre la participación en Benidorm Fest y la promoción en la televisión pública.

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En la línea de Miranda! también ofrecieron una suerte de videoclip editado, con imágenes de diferentes tomas, Naiara y Samurai Jay, y optaron por el playback, pese a la insistencia de Jesús Vázquez de que el programa premiaba la voz en directo e incluso la música en vivo, Fangoria, Camela y Abraham Mateo. Este, al menos, en un currado medley entre Bee Gees y un tema propio -‘Qué tal te va sin mí’- que está siendo una de las actuaciones más vistas en Youtube.



Las tímidas cifras de reproducciones en el visor de Google revelan también que al programa le ha faltado un poco de calle, apenas representada por Metrika y esa cámara que la sobrevolaba a lo loco durante ‘El taser de mamá’.

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Ninguno de los artistas en el top 10 de discos o singles actualmente en España pasó por ‘La Casa de la Música’. Rosalía ni iba a donar una de las actuaciones de su gira, como sí ha hecho Guitarricadelafuente -en una actuación muy poco viva, ultraprocesada y tratada, sin rastro de la crudeza de sus conciertos-. Pero es que tampoco se ha conseguido a Quevedo, Aitana o Bad Gyal. Mirando quiénes han vendido más álbumes en los últimos meses en nuestro país, también se echó en falta a bandas como Sanguijuelas del Guadiana, Alcalá Norte, Viva Suecia o Carolina Durante, que acaban de llegar milagrosamente al disco de platino con su tercer álbum. Van 40.000 copias de ‘Elige tu propia aventura’: tenían que estar aquí sí o sí.





Como probablemente también Dani Fernández, Carlos Ares, Yerai Cortés, Rodrigo Cuevas, Barry B, Amaral o el grupo de plena actualidad, La Oreja de Van Gogh. ¿No querían repetir respecto a lo visto en Navidad? Pues digamos Leire Martínez.

Nunca puede llover a gusto de todos con la selección de 20 artistas de nuestro país, pero quizá el método de selección debió ser siempre quien presentara las actuaciones más apetecibles y curradas para el espectador de un sábado noche. No puede ser que ‘La Revuelta’, que es un programa diario, sea capaz de ofrecer mejores shows.

El programa se abrió con la efectista actuación de Manuel Carrasco, llena de disparos y de objetivo y significado difusos, pero al menos diferente y, acto seguido, no falló acompañado de solo un piano, Raphael con ‘Qué sabe nadie’. Después, destacaron más bien quienes optaron por realizar versiones que quienes quisieron promocionar material propio de manera muy sosa. Natalia Lacunza cantó por Rocío Dúrcal, Juanjo Bona por Nino Bravo, y Alba Morena hipnotizó con dos temas de Mecano y un violín. Una pena que desde la realización no se enteraran de que no se llama Alba Moreno. ¡Alba Moreno es otra artista!



Así que para valorar ‘La Casa de la Música’ -para un programa de música que se plantea-, más que sobre las actuaciones, lo mejor es volver sobre sus intenciones primeras. «Estamos muy orgullosos de la posición de España en este conflicto», soltaron La Plazuela en mitad de su canción, mientras que Ana Belén escogió ‘Solo le pido a Dios’. El presidente del gobierno posteaba esa misma noche el mensaje «Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente», en clara referencia al genocidio en Gaza, y en la entrevista, Ana Belén reivindicó la necesidad de no apartar la vista del telediario: «Quiero que esa realidad me haga daño». Al menos en eso RTVE no nos ha fallado.

Que la guerra no me sea indiferente. pic.twitter.com/xjv3jLcHqF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 17, 2026



