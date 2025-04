Lorde «renace» y da ‘Melodrama’ en ‘What Was That’

Tras ‘Solar Power‘, para muchos un paso en falso, para unos pocos un disco de culto, Lorde había enseñado un «teaser» de su regreso, que había resultado bastante prometedor. A juzgar por lo exhibido en Washington Square Park, estábamos ante un regreso al sonido ‘Melodrama’ en toda regla, y la versión oficial lo confirma. Su sonido emparenta claramente con ‘Green Light’ y ‘Supercut’, exactamente las dos canciones de ‘Melodrama’ más escuchadas ahora mismo.

La misma Lorde asegura que este es el «sonido de su renacimiento». La producción de Lorde, Jim-E Stack (Haim, Charli xcx) y Dan Nigro (Chappell Roan, Olivia Rodrigo) estila un sonido synth-pop, vintage y juguetón parecido al de ‘Melodrama’ pero que también evoluciona de la propuesta de aquel. O que, como mínimo, le da una vuelta. Es otra era y se nota.

Pero lo que hace ‘What Was That’ una canción 100% Lorde es su emoción desbocada, y desbocada va Lorde por Nueva York en el videoclip oficial, que culmina con en el encuentro de Ella con sus fans en el Washington Park. La historia de ‘What Was That’ es la del recuerdo de una intensa relación sentimental que ya no existe pero que para Lorde fue transformadora. Tanto que la neozelandesa conserva en el recuerdo esos momentos que parecían cotidianos pero que encerraban la felicidad: un cigarrillo que parecía «el mejor de su vida», un subidón de éxtasis «en el jardín», una concierto en el Baby’s All Right, un bailoteo en «Indio», es decir, en Coachella. Todo eso ahora es un «sueño».

Lorde convocó a sus fans en un parque de Nueva York a través de su mítica newsletter. La policía tuvo que disolver el evento por razones de seguridad. Horas después, la cantante reapareció para dar definitivamente la performance subida en un tablón de mala muerte, mientras sonaba el nuevo tema ‘What Was That’ a través de unos altavoces enchufados por Blood Orange. Y ya hay gente que corea el estribillo «What Was That».

