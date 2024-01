Lil Nas X confiesa que se arrepiente de la promoción de ‘J Christ’

Junto al de Ariana Grande, el regreso de Lil Nas X a la escena musical era uno de los más esperados de este 2023. Sin embargo, su single de vuelta ha estado envuelto en polémicas desde las primeras imágenes promocionales compartidas por el rapero. Sus referencias a la religión y más concretamente al cristianismo han sido el principal desencadenante de críticas en redes sociales. Y él está arrepentido.

«Esto no es para tratar de poner a todo el mundo de mi lado o lo que sea. Es más bien para aclarar mis propias decisiones. Sé que esta vez he metido la pata hasta el fondo», dice Lil Nas X en un vídeo publicado tanto en Twitter como en Instagram. «Y puedo fingir indiferencia todo lo que quiera, pero me está pasando factura mentalmente», continúa.

Lil Nas X ha querido disculparse por las tácticas promocionales de ‘J Christ’, y aunque afirma que sabía que las imágenes enfadarían a algunas personas porque «la religión es un tema delicado», dice que sus intenciones nunca fueron ofender a nadie. «No era un ‘Que os den, que os den a los cristianos’. No era eso. Era ‘He vuelto como Jesús'», explicaba. «No soy la primera persona que se disfraza de Jesús. No soy el primer rapero, no soy el primer artista, y tampoco seré el último», cuenta en el vídeo.

El cantante, con todo el revuelo ya montado, también publicó un vídeo en TikTok donde, vestido de Jesucristo, comía el pan y bebía el vino de la comunión. Ahora alega que lo subió con tal de «calmar los ánimos» y no para generar más polémica: «No sabía que la realidad de comer la comunión es que simboliza la sangre y los huesos de Jesús o algo así». «No quería decir que fuera canibalismo o algo por el estilo. Pero pido disculpas por ello. Diré que lo siento. Se me fue de las manos», comenta.