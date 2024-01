Lil Nas X resucita en la superproducción de ‘J CHRIST’

Lil Nas X ha promocionado su nuevo single en los últimos días como mejor sabe hacer, siendo un incordio en redes sociales. No ha pasado un día en que Montero no diera la nota de alguna manera, por ejemplo, inventándose que va a sacar música góspel de manera independiente y que cursará una carrera de «Estudios Bíblicos» en la Universidad, o contestando a todo aquel que le ha acusado de ridiculizar la religión o de ser un artista de la parodia y no serio.

La campaña publicitaria de ‘J CHRIST’ ha concluido a lo grande con la celebración de una supuesta premiere de la canción y el videoclip, a la que han acudido dobles de Taylor Swift, Kanye West, Ice Spice, Ed Sheeran, Dolly Parton, Michael Jackson, Oprah Winfrey o hasta de la Reina de Inglaterra.

- Publicidad -

Todos estos dobles aparecen en el vídeo de ‘J CHRIST’ -como se había revelado días atrás- como queriendo transmitir que buenos y villanos terminan en el mismo sitio. Aunque el verdadero protagonista es evidentemente Lil Nas X.

El vídeo de ‘J CHRIST’ es abiertamente una secuela del de ‘Montero (Call Me By Your Name)’, con Montero visitando tanto el cielo como el infierno. Las referencias al viejo mundo son varias y se mezclan sin orden ni concierto: Montero resucita como Jesucristo, se transforma en Moisés o lucha como un gladiador contra una versión diabólica de sí mismo.

- Publicidad -

La potencia visual de ‘J CHRIST’ deja poco tiempo para hablar de la canción. Aunque quizá no haya mucho que decir en este caso. Amenazando, en el estribillo, con marcarse un nuevo «viral», Montero entrega una producción bastante parecida a ‘HUMBLE.’ de Kendrick Lamar cuya potencia viralizable aún está por ver. De momento, el gancho se lo queda el videoclip.