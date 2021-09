Sega Bodega, el cantante, compositor y productor de Londres que nos ha conquistado recientemente con ‘Only Seeing God When I Come‘, una de las mejores canciones del mes de septiembre, ha dado los detalles de su nuevo disco, el segundo de su carrera. ‘Romeo’ sale el 12 de noviembre a través de NUXXE, el sello que Bodega lleva junto a Shygirl y Coucou Chloe, y su secuencia incluye dos colaboraciones de lujo: Arca -que acaba de estrenar single– y Charlotte Gainsbourg. La cantautora francesa no se prodiga muchísimo por los lares de la música pop y no saca disco desde 2017, pero este mismo año ha aparecido en el último disco de Django Django.

Así queda el tracklist de ‘Romeo’:

01. Effeminacy

02. Angel On My Shoulder

03. All Of Your Friends Think I’m Too Young For You

04. Only Seeing God When I Come

05. I Need Nothing From You

06. Naturophane feat. Charlotte Gainsbourg

07. Cicada feat. Arca

08. Romeo

09. Um Um

10. Luci

La música de Sega Bodega recuerda a la de PC Music pero es mucho más oscura. ‘Angel on My Shoulder’, su nuevo single, contiene los mismos elementos de trance y rave presentes en muchas producciones de A.G. Cook, pero también hace uso de ritmos próximos al drum ‘n bass y el ambiente de la grabación es eminentemente nocturno, lluvioso e hipermoderno: casi parece de la primera Kelela.

En cuanto a la temática de ‘Angel on My Shoulder’, el tema habla sobre los ángeles de la guarda, los cuales, para Sega, son todas aquellas personas que nunca llegaremos a conocer en la vida pero que podrían haber sido importantes. El artista explica: «El otro día miraba a un amigo y me preguntaba: si de joven hubieras muerto y nunca te hubiera conocido, nunca habría sabido lo importante que has sido en mi vida».