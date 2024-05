Muere Steve Albini, el gran productor del underground

Steve Albini ha muerto a los 61 años a consecuencia de un ataque al corazón. Así lo confirma Pitchfork. Considerado uno de los mejores productores del underground de todos los tiempos, Albini fue responsable del sonido de discos tan icónicos como ‘In Utero’ de Nirvana, ‘Surfer Rosa’ de Pixies, ‘Rid of Me’ de PJ Harvey o ‘Things We Lost in the Fire’ de Low.

Además, fue parte de formaciones como Big Black, Rapeman, Flour y Shellac, el grupo que quizá más ha actuado en Primavera Sound de la historia: casi todos los años desde 2006, excepto 2007 y los años de pandemia, hasta un total de 15 ediciones. Este año Steve Albini volvía con Shellac como siempre, nos informan desde la organización.

- Publicidad -

Entre los artistas para los que ha trabajado están también The Breeders, Godspeed You! Black Emperor, Mogwai, Low, Joanna Newsom, Manic Street Preachers y Jarvis Cocker, entre otros cientos y cientos y más cientos. Pero sobre todo definió un tipo de sonido crudo y áspero, que ha marcado profundamente el trabajo de una generación underground. Aunque solo fuera a veces por una cuestión de principios: además de su rechazo a las multinacionales, le gustaba ser acreditado como ingeniero de sonido y no tanto como productor.

En España muchos artistas reclamaron sus servicios a raíz de haber participado en algunos de los mejores discos de la historia, como 12Twelve. La M.O.D.A. lograron que grabara uno de sus EP’s y nos hablaban así de la experiencia: “Él te dice sí o no: si le cuadra. Te pide 3 canciones. Pregunta qué tipo de grupo es, si está en una multi… y decide con quién trabaja y con quién no. Nos dijeron que curra como 2 días a la semana, la mitad del mes. No anda pillado”.

- Publicidad -

Albini también podía ser una persona polémica y de hecho conocidas eran sus opiniones desinhibidas y sin filtro, como cuando llamó «idiota» a Amanda Palmer por recurrir a los crowdfunding. Por ejemplo, La M.O.D.A. nos contaban que no le gustó Rosalía cuando se la pusieron. En cierta ocasión dijo que Sonic Youth deberían avergonzarse de haber fichado por Geffen, o que la cultura club versaba sobre «la ropa y sobre las drogas».

Aunque nada tan icónico en su carrera como aquella grabación de ‘In Utero’ de Nirvana, controvertida como pocas. Al final se publicaron mezclas distintas para los tres principales singles, para sonado cabreo de Steve, que había pedido que no se tocara nada de lo que grabase. Algunas de sus últimas obras han sido para Black Midi, Nina Nastasia y Cat’s Eyes.

- Publicidad -

Podcast: la carrera y la influencia de Nirvana