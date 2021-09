Las mejores canciones del momento: septiembre 2021

Renovamos la playlist con las mejores canciones del mes reuniendo temas de algunos de los discos que más nos han emocionado durante los últimos tiempos. Han sido «Disco de la Semana» en JENESAISPOP Lil Nas X, Little Simz, Buena Vista Social Club gracias a una reedición, y muy especialmente Halsey, cuyo ‘If I Can’t Have Love, I Want Power‘ es el álbum que más nos ha sorprendiendo en el mundo del pop recientemente.

Tenemos ya entre manos los nuevos álbumes de Kacey Musgraves, Niña Polaca, Kanye West y Drake, y ya queda menos para el disco nuevo de Lana del Rey.

Conocemos las apuestas revelación de Sofía Comas, Marilia Monzón y, a nivel internacional, seguimos ahondando en el repertorio de nuevos valores como PinkPantheress, Yebba y Yola. Nos complace haber estrenado nuevos vídeos de Caliza, Idoipe, Malamute, y Laura Sam y Juan Escribano. También Lorena Álvarez ha estrenado vídeo para un tema antiguo. Completamos con temas de Troye Sivan, Sigrid, Let’s Eat Grandma, Sebastián Cortés, Pongo, Planningtorock y MUNA.

Halsey / Girl Is a Gun

Lil Nas X / THATS WHAT I WANT

Sigrid / Burning Bridges

PinkPantheress / Passion

Sega Bodega / Only Seeing God When I Come

Little Simz / I Love You, I Hate You

Lana del Rey / Arcadia

Sofia Comas / el verano será eterno

Marilia Monzón / La Marea

Niña Polaca / Nora

Sparks, Adam Driver, Marion Cotillard / We Love Each Other So Much

Pongo / Bruxos

Sebastián Cortés / Sin mí

Yola / Dancing Away In Tears

Kanye West / Jail

Laura Sam y Juan Escribano / Algoritmo

Idoipe / El jilguerillo

Let’s Eat Grandma / Hall of Mirrors

Troye Sivan / Angel Baby

Planningtorock / Gay Dreams Do Come True

Yebba / Boomerang

Caliza / Abandona

Drake / Champagne Poetry

Malamute / La Oreja de Van Gogh

MUNA, Phoebe Bridgers / Silk Chiffon

Kacey Musgraves / keep lookin’ up

Lorena Álvarez / La nube

Buena Vista Social Club / La pluma

Kanye West / 24