Arca te «descoñeta toda» en ‘Incendio’, primer single de su nueva era

Arca ha publicado nuevo single por sorpresa. ‘Incendio’ marca, presumiblemente, el inicio de la nueva etapa discográfica de Alejandra Ghersi, ya que la productora venezolana había declarado que su remix de ‘Rain on Me’ de Lady Gaga y Ariana Grande incluido en ‘Dawn of Chromatica‘ cerraría oficialmente la era liderada por el lanzamiento de su disco nominado a un Grammy, ‘KiCk I‘. De hecho, el remix de ‘Rain on Me’ samplea el single ‘Time’, así como ‘Mételo’ de DJ Yirvin.

En concreto, Arca había dicho que el remix de ‘Rain on Me’ es la «última instancia en la q planteo deconstruir y jugar con sonidos de KiCk i antes de despedirnos de esa era para poder darles la bienvenida a kIcK ii y más allá», de lo que se deduce que ‘Incendio’ está abriendo la era de ‘KiCk I’ (la productora ya había confirmado que su proyecto «KiCk’ constaría de varios volúmenes). En este sentido, ‘Incendio’ funciona como explosivo primer single con el que sumergirse en el mundo que Arca está a punto de presentar a su audiencia.

A lo largo de su carrera, Arca ha publicado canciones de varios tipos. Las de los primeros discos solían ser abstractas, las de su álbum homónimo ya admitían melodías vocales e incluso influencias de la música popular venezolana, y algunas de ‘KiCk i’ jugaban con bases rítmicas tan duras como las de ‘Mequetrefe’, ‘Riquiquí’ o ‘KLK’ con Rosalía. ‘Incendio’ entra de lleno en el último grupo.

Otra de sus producciones pretendidamente cacofónicas, ‘Incendio’ es una locura de puñetazos industriales y agresivos ritmos carnavalescos que parecen tener lugar en lo más profundo del infierno. Se escucha incluso lo que parece el sonido de una arma de fuego siendo cargada, mientras Alejandra se encarga de levantar los ánimos rapeando por encima cosas como «quemando ese cuerpo», «chupándome los huesos, bien espeso» o «te lanzo triqui traqui pa’ la jeta / ya tú sabes que me reta, que te doy / que te descoñeto toda». Si suena a ida de olla, espera a escuchar la canción.



