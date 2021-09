Sega Bodega busca a Dios en el sexo… y en el breakbeat

Sega Bodega es un cantante y compositor de Londres que se encuentra al frente del sello NUXXE junto a Coucou Chloe, Shygirl y Oklou, lo cual da una idea clara de dónde ubicar su sonido. El artista, cuyo nombre real es Salvador Navarrete, practica un pop electrónico de tendencia futurista y alienígena que admite influencias del UK bass, el trance o el hip-hop sin olvidar la melodía. A veces suena como Caroline Polachek -que es fan- producida por Amnesia Scanner, otras simplemente a él mismo.

Después de casi 10 años en activo (el primer single de Sega Bodega sale en 2013) y de varios singles publicados a lo largo de los años, ‘Salvador‘, el debut oficial de Navarrete, llegó el año pasado y obtuvo buenas críticas en general, y estos días el artista ha vuelto con un nuevo single que se ha postulado inmediatamente como uno de los mejores que ha publicado.

‘Only Seeing God When I Come’, hoy la Canción Del Día, es también uno de sus temas más inmediatos y reconocibles en estilos tan familiares como el breakbeat o el drum ‘n bass, especialmente ahora que estos han encontrado un nuevo público gracias a las adictivas canciones de PinkPantheress. ‘Only Seeing God When I Come’ no dura 1 o 2 minutos como las composiciones de esta, sino 3 minutos y 20 segundos, lo que significa que su base se desarrolla y expande a gusto, resultando una producción inmersiva.

Escrita en realidad no por Sega, si no por su amiga Donna Missal, ‘Only Seeing God When I Come’ profundiza en uno de los temas favoritos del músico: el cielo, en este caso desde un punto de vista sexual. «Estoy esperando a las puertas de tu amor, y estaré esperando por toda la eternidad», canta, antes de reconocer que él no puede ir al cielo. «El cielo es un lugar al que tú perteneces, yo ni siquiera sé de dónde soy, solo veo a Dios cuando me corro».

Acorde al mensaje de la canción, el vídeo de ‘Only Seeing God When I Come’ alterna escenas celestiales con otras más carnales y húmedas. Son especialmente llamativas las escenas en que Sega restriega su cara en una superficie de cristal recubierta de un líquido denso.

