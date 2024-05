Ariana Grande extrae tercer single de su disco, ‘the boy is mine’

Después del gran éxito de ‘yes, and?’, el primer single de ‘eternal sunshine‘, y del impacto aún mayor del segundo, ‘we can’t be friends (wait for your love)‘, Ariana Grande extraerá un tercer sencillo de su último disco, ‘the boy is mine’.

US Radio Updater revela a través de X que ‘the boy is mine’ será enviada a las radios de Estados Unidos en función de tercer single de ‘eternal sunshine’, aunque sin confirmar fecha. ‘the boy is mine’ es actualmente «una de las 10 canciones más añadidas en las emisoras pop» en el país.

El lanzamiento de ‘the boy is mine’ está confirmado en el merchandising de Ariana Grande disponible en su página web. Otros tres sencillos aparecen listados, si bien sus títulos permanecen escondidos. Esto significa que ‘eternal sunshine’ se promocionará con seis sencillos en total.

‘the boy is mine’ ha sido una de las canciones de ‘eternal sunshine’ favoritas del público desde su estreno. Inspirada en el clásico de Brandy y Monica, ‘the boy is mine’ cifra sus streamings actuales en torno a los 130 millones. La pregunta es si Ariana apostará por la versión original de ‘the boy is mine’ o por un remix con artista invitado.

Ariana Grande ha sido una de las invitadas a la gala MET celebrada este lunes. Además, Grande ha ofrecido un concierto durante la ceremonia junto a Cynthia Erivo. Juntas han cantado ‘When You Believe’ de Mariah Carey y Whitney Houston, entre otras canciones.

Con razón del lanzamiento de ‘eternal sunshine’ este año hemos repasado la carrera de Ariana Grande en el podcast de JENESAISPOP.



Podcast: Por qué amamos a Ariana Grande